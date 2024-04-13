Блинкен обсудил с главой МИД Египта угрозу эскалации ситуации вокруг Ирана

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри ситуацию вокруг возможного ответа Ирана на удар Израиля по консульству в Дамаске.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили многосторонние усилия по укреплению региональной стабильности. Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что эскалация со стороны Ирана не будет выгодна никому в регионе", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили нынешние усилия по увеличению доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, защите гражданского населения анклава, освобождению заложников и достижению договоренностей о прекращении огня.

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