Канада отменяет практику выдачи въездных виз на 10 лет

Власти Канады больше не будут выдавать въездные визы сроком на 10 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на источники в миграционной службе страны.

Ранее просителю многократной въездной визы автоматически выдавали соответствующее разрешение сроком до 10 лет. Теперь сотрудники службы будут сами определять, на какой срок выдавать въездные визы иностранцам. Повлиять на такое решение могут среди прочего такие факторы, как цель поездки, состояние здоровья и наличие денежных средств на счетах заявителя.

В конце октября премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Канада в течение ближайших трех лет значительно снизит прием иммигрантов с целью инвестировать необходимые средства для размещения уже прибывших иностранцев. Как уточнил министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер, в 2025 году квота на мигрантов будет снижена с запланированных 500 тыс. до 395 тыс., в 2026 году - до 380 тыс., а в 2027 году - до 365 тыс.

В 2023 году количество мигрантов, еще не получивших канадский паспорт, оценивалось более чем в 2,5 млн человек, что составляло 6,2% от общего числа жителей.