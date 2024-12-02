Попытки Трампа защитить доллар ведут к его ослаблению

Попытки Трампа остановить дедолларизацию стран БРИКС путем давления и угроз введением высоких пошлин могут привести к обратному эффекту. Такое мнение высказывается в материале, опубликованном агентством Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По оценкам опрошенных им экспертов, такая тактика подталкивает страны совместно искать альтернативы доллару. "Если Трамп усилит давление на БРИКС, это вполне может ускорить процесс ухода [стран объединения] от использования доллара", - поясняет финансист National Australia Bank Родриго Катрил. Кроме того, агентство отмечает, что публичные обещания Трампа увеличить ввозные пошлины повышают волатильность на валютном рынке. В итоге, по оценкам экс-сотрудника Казначейства США Брэда Сетсера, это "подрывает доверие к доллару".

Агентство напоминает, что ранее Трамп предупредил страны БРИКС о том, что он намерен взять с них обязательство не создавать новую валюту в качестве альтернативы доллару. Он также пообещал в ином случае ввести пошлины в 100% на ввоз продукции из этих стран. "С сегодняшнего дня любой человек за пределами США, использующий доллар для проведения платежей, будет воспринимать его как ярмо, которое ему навязывают США", - комментирует ситуацию руководитель отдела валютных исследований германского Commerzbank Ульрих Лойхтманн.