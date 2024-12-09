https://news.day.az/world/1713834.html Менбидж очищен от террористов РКК/YPG - СМИ Сирийская национальная армия (Свободная сирийская армия) провела операцию в Менбидже, который находился под контролем РКК/YPG. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Сирийская национальная армия освободила Менбидж, ранее находившийся под оккупацией террористической организации РКК/YPG.
Менбидж очищен от террористов РКК/YPG - СМИ
Сирийская национальная армия (Свободная сирийская армия) провела операцию в Менбидже, который находился под контролем РКК/YPG.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Сирийская национальная армия освободила Менбидж, ранее находившийся под оккупацией террористической организации РКК/YPG.
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