"Санта-Клаус" застрял в дымоходе при попытке бежать от полиции

Полиция американского Массачусетса арестовала плохого Санту, застрявшего в дымоходе. Так житель штата, подозреваемый в хранении наркотиков, решил сбежать от правоохранителей, которые пришли к нему в дом с обысками, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Но побег не удался, подозреваемого буквально зажало в трубе.

Пришлось вызывать спасателей, они разобрали кирпичную кладку и передали преступника силовикам.

Мужчине предъявили обвинения сразу по нескольким пунктам, в том числе в попытке скрыться от полиции. Теперь обвиняемый проведет Рождество за решеткой.