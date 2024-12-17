Маск назвал резиденцию Трампа новым Белым домом

Американский бизнес и предприниматель Илон Маск согласился с утверждением, что резиденция избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде является Белым домом.

Как передает Day.Az, об этом бизнесмен написал в принадлежащей ему социальной сети X.

"По большому счету, да", - таким образом Маск ответил на заявление одного из пользователей соцсети, который назвал поместье Трампа "новым Белым домом".