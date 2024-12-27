https://news.day.az/world/1718798.html Ограбление магазина вызвало большой резонанс в Канаде - ВИДЕО Видео ограбления ювелирного магазина в Монреале вызвало большой резонанс в Канаде. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, ущерб составил около 700 тысяч долларов.
Ограбление магазина вызвало большой резонанс в Канаде - ВИДЕО
Видео ограбления ювелирного магазина в Монреале вызвало большой резонанс в Канаде.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, ущерб составил около 700 тысяч долларов.
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