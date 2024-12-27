Ограбление магазина вызвало большой резонанс в Канаде

Видео ограбления ювелирного магазина в Монреале вызвало большой резонанс в Канаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, ущерб составил около 700 тысяч долларов.