Около 100 шахтеров погибли в Южной Африке

По меньшей мере 100 нелегальных старателей погибли на заброшенной золотой шахте в Южной Африке.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по словам Сабело Мнгуни, представителя Объединенной группы по борьбе с нелегальной горнодобывающей промышленностью, шахтеры, застрявшие в шахте в Северо-Западной провинции, предположительно, погибли от голода или обезвоживания, проведя несколько месяцев под землей.