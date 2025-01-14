https://news.day.az/world/1722726.html Около 100 шахтеров погибли в Южной Африке - ВИДЕО По меньшей мере 100 нелегальных старателей погибли на заброшенной золотой шахте в Южной Африке.
Около 100 шахтеров погибли в Южной Африке - ВИДЕО
По меньшей мере 100 нелегальных старателей погибли на заброшенной золотой шахте в Южной Африке.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по словам Сабело Мнгуни, представителя Объединенной группы по борьбе с нелегальной горнодобывающей промышленностью, шахтеры, застрявшие в шахте в Северо-Западной провинции, предположительно, погибли от голода или обезвоживания, проведя несколько месяцев под землей.
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