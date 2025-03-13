В Мали боевики захватили несколько десятков пассажиров автобуса
ооруженные боевики напали на автобус в центральной части Мали и похитили несколько десятков людей.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в органах безопасности.
Атакованный экстремистами автобус следовал из города Банкас в столицу Бамако. Женщин и детей злоумышленники освободили, а мужчин увезли в неизвестном направлении. Как отмечается, нападавшие были на мотоциклах и имели при себе боевое оружие.
В прежние годы, по свидетельству источников AFP, дорога из Банкаса в Бамако была опасной, курсировавшие по ней автобусы часто подвергались нападениям со стороны активистов вооруженных группировок. Но в последние несколько месяцев подобных инцидентов не наблюдалось.
Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса, прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития.
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