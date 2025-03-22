Италия отказалась помогать США

Посольство США в Италии обращалось к местным производителям яиц с просьбой о поставках товара в американские торговые сети, но везде получило отказ.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на сами компании и профильные ассоциации пишет газета Corriere della Sera.

Директор национального союза производителей мяса и яиц Unaitalia Лара Санфранческо пояснила, что речь шла о пробном запросе по поводу выяснения возможностей компаний и их готовности помочь с поставками в ближайшие месяцы. Однако американцам объяснили, что производство в стране рассчитано на внутренний рынок и не имеет мощностей для экспорта.

Глава другой профильной ассоциации Assoavi Джанлука Баньяр отметил, что сначала принял звонок из посольства США за розыгрыш пранкеров. Когда он понял, что это не шутка, то пообещал рассмотреть возможность выделить часть мощностей на экспорт.

Впрочем, добавил Баньяр в комментарии изданию, чтобы поставки не повлияли на внутренний рынок, фермерам требуется не менее полугода для наращивания производства в достаточном объеме.

По его словам, итальянцы могли бы передавать яйца в качестве гуманитарной помощи, сделав их своего рода политическим инструментом, но не за счет жителей страны. Впрочем, крупные поставщики яиц отнеслись к идее скептически, указав, что работают на пределе возможностей и не планировали заниматься экспортом.