Грузинская сборная разгромила армян

Завершился второй стыковой матч Лиги наций УЕФА 2024/2025 между сборными Грузии и Армении.

Как передает Day.Az, игра прошла на стадионе "Борис Пайчадзе" в Тбилиси, где главным арбитром был назначен англичанин Энтони Тейлор. Грузинская команда уверенно разгромила армян со счётом 6:1, а в сумме по двум встречам итоговый счёт составил 9:1 в её пользу.

Первый гол был забит уже на четвёртой минуте - защитник сборной Армении Вараздат Ароян по ошибке отправил мяч в собственные ворота. Через десять минут Жорж Микаутадзе удвоил преимущество своей команды. На 23-й минуте Георгий Чакветадзе увеличил отрыв, сделав счёт 3:0.

Вскоре, на 27-й минуте, Отар Китеишвили забил ещё один мяч в ворота Армении. На 35-й минуте Микаутадзе оформил дубль. Во втором тайме, на 48-й минуте, Эдгар Севикян сумел сократить отставание, забив единственный мяч своей команды. Однако в ответ, на 62-й минуте, Хвича Кварацхелия забил шестой гол и поставил точку в этом разгроме.

После разгромного поражения армянские фанаты стали причиной напряженности на стадионе. Недовольство возникло сразу после финального свистка, когда стало ясно, что армянская команда потерпела сокрушительное поражение. Словесные перепалки между фанатами быстро переросли в конфликт.

Обиженные своим поражением армянские болельщики начали выкрикивать резкие и провокационные фразы в сторону грузинских зрителей. Напряжённая атмосфера на трибунах сохранялась ещё некоторое время после окончания матча, и только вмешательство охраны помогло предотвратить более серьёзные столкновения.

После матча Грузия-Армения полиция выводит армянских болельщиков со стадиона, чтобы избежать столкновений.