https://news.day.az/world/1769995.html На острове Самос кабаны плавают в море вместе с людьми - ВИДЕО На острове Самос дикие кабаны плавают в море вместе с отдыхающими. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
На острове Самос кабаны плавают в море вместе с людьми - ВИДЕО
На острове Самос дикие кабаны плавают в море вместе с отдыхающими.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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