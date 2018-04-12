Mazda массово отзывает свои автомобили в России

Официальный представитель Mazda на российском рынке "Мазда Мотор РУС" отзывает 20,03 тысячи автомобилей Mazda СX-5 из-за возможной коррозии вала привода стояночного тормоза. Об этом сообщается на сайте Росстандарта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные c ноября 2012 года по сентябрь 2015 года.

"Причиной отзыва транспортных средств марки Mazda СX-5, оснащенных стояночным тормозом с механическим (тросовым) приводом является ненадлежащая герметичность чехла заднего тормозного суппорта. Вал привода стояночного тормоза, являющийся элементом заднего тормозного суппорта, может подвергнуться коррозии", - говорится в сообщении.

"При дальнейшей эксплуатации автомобиля в этом состоянии возможно развитие коррозии и повышение сопротивления при перемещении вала. Вероятно заедание корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к снижению тормозного усилия стояночного тормоза. Для автомобиля, припаркованного на уклоне, это чревато неожиданным троганием с места, и, как следствие, повышением вероятности наступления дорожно-транспортного происшествия", - поясняет Росстандарт.

Отмечается, что "Мазда Мотор РУС" уведомит владельцев машин, которые попали под отзыв. При этом владельцы могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля и обратиться в ближайший дилерский центр для ремонта.

На машинах Mazda СX-5 проверят, распространяется ли действие данной отзывной компании на тормозные суппорты, установленные на автомобиле. При необходимости будет проведена проверка валов привода стояночного тормоза на присутствие коррозии на определенном участке. В случае обнаружения коррозии будет произведена замена тормозных суппортов модифицированными. При отсутствии коррозии будет произведена замена защитного чехла модифицированными. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

