Опубликованы кадры как пассажир Air China взял в заложницы стюардессу - ВИДЕО

Один из пассажиров рейса авиакомпании Air China с помощью ручки взял в заложники стюардессу пассажирского лайнера. Видео инцидента, снятое очевидцем, было опубликовано в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали пассажиров, никто из них не пострадал. Нарушителя - 41-летнего мужчину, уже попадавшего в поле зрения психиатров, взяли под стражу.

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