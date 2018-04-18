Опубликованы кадры как пассажир Air China взял в заложницы стюардессу - ВИДЕО

18 апреля 2018 09:23

Один из пассажиров рейса авиакомпании Air China с помощью ручки взял в заложники стюардессу пассажирского лайнера. Видео инцидента, снятое очевидцем, было опубликовано в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Самолет Air China совершил экстренную посадку

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали пассажиров, никто из них не пострадал. Нарушителя - 41-летнего мужчину, уже попадавшего в поле зрения психиатров, взяли под стражу.

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Мужчина взял в заложницы стюардессу, угрожая ей ручкой

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