В США кот преодолел 20 километров ради хозяев, а те пожелали его усыпить
В США кот вернулся к хозяевам за 20 километров, а те пожелали его усыпить. Об этом сообщает New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел в округе Уэйк, штат Северная Каролина. Бывшие владельцы отдали кота по кличке Тоби другим людям месяц назад, но питомец решил к ним вернуться. Однако семья не слишком обрадовалась воссоединению, отнесла Тоби в приют и попросила его усыпить.
Сотрудники приюта отказались проводить операцию и связались с обществом защиты животных от жестокого обращения с просьбой найти коту нового хозяина. Представители организации согласились и вскоре нашли для Тоби "знающую толк в кошках женщину, которая сможет показать ему, как выглядит любящая семья".
Историю Тоби активно обсуждали в Facebook. В то время как многие пользователи делились ей, чтобы помочь найти коту нового хозяина, другие призывали бывших владельцев ответить за свои действия и просили раскрыть их имена, чтобы им больше никогда не разрешили заводить домашних животных.
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