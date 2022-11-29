Маск раскритиковал основателя Tesla

Глава Tesla Илон Маск выступил в защиту своей роли в развитии компании и подверг критике Мартина Эберхарда, одного из основателей бренда. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я был руководителем отдела продукта и руководил дизайном оригинального Roadster. Эберхард был богат и мог бы рискнуть своими деньгами, но не хотел этого делать", - отметил Маск, указав на то, что в результате вложил собственные деньги в рискованный проект.

Маск также заверил, что именно он проводил регистрацию товарного знака Tesla Motors и URL-адреса компании. Так миллиардер отреагировал на сообщения в сети о том, что он "вытеснил" основателей Tesla Эберхарда и Марка Тарпеннинга, а "следующие 10 лет рассказывал всем о том, что он основал Tesla".

Эберхард прокомментировал Business Insider слова Маска. "Ни одно предложение в заявлениях Маска не соответствует действительности. То, что он продолжает лгать обо мне через 15 лет после ухода из Tesla, говорит само за себя", - сообщил бизнесмен.

Маск и в прошлом неоднократно пренебрежительно отзывался об Эберхарде. В 2021 году миллиардер говорил, что Эберхард был "безусловно худшим человеком, с которым он когда-либо работал за всю свою карьеру".