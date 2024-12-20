Культовый Ford Escort RS2000 вернется в виде лимитированной модели

Англичане возобновят производство "первых" Ford Escort RS2000. Новодел, созданный на основе оригинальных чертежей, но улучшенный по всем параметрам, обойдется в 295 тысяч фунтов стерлингов. Всего будет выпущено 150 подобных машин, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Британская фирма Boreham Motorworks перезапустит производство Ford Escort RS2000 образца 70-х годов прошлого столетия. Все запланированные 150 экземпляров будут целиком соответствовать оригиналу, и даже получат следующие по списку порядковые номера шасси. Смысл здесь такой же, как у continuation-моделей "Ягуара", да и цена тоже - от 295 тысяч фунтов стерлингов, когда оригинал стоит в среднем тысяч пятьдесят.

Называть купе рестомодом не совсем верно, поскольку это полностью новый автомобиль. Сначала на основе оригинальных чертежей и данных лазерного сканирования он был смоделирован в CAD-системе. Затем с помощью компьютерного анализа были выявлены участки, нуждающиеся в конструктивных улучшениях. Используя эту информацию, стальной кузов усилили дополнительными распорками, а сзади добавили вертикальный демпфер.

Ключом к аналоговым ощущениям стало снижение массы. Целевой показатель в 800 килограммов был достигнут благодаря использованию внешних панелей из углепластика, титановых компонентов задней оси и магниевых колес. В салоне появился каркас безопасности со съемными балками в дверях. Материалы отделки - кожа, алькантара и анодированный металл. За доплату можно заказать четырёхточечные ремни и композитный "лоток" для шлема.

В Boreham Motorworks сохранили общие пропорции и стилистику оригинального Ford Escort RS2000, но там, где это имело смысл, избавились от ненужных деталей, чтобы придать облику стремительности и чистоты. Главное - в машине нет никаких электронных помощников, а значит, она будет требовательна к мастерству и опыту водителя.

Под капотом Ford Escort Mk1 RS Continumod стоит гоночный четырёхцилиндровый двигатель 2.1 мощностью 300 лошадиных сил и с красной зоной на 10 тысячах оборотов (альтернатива - модернизированный Lotus-Ford Twin Cam 1.8 на 185 л.с. в паре с фордовской четырехступкой). Коробка передач - пятиступенчатая "механика" типа dogleg. На каждый автомобиль будет распространяться гарантия два года или 32 тысячи километров. Полноценная премьера запланирована на лето 2025 года, начало производства - на третий квартал.