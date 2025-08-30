Trend nəinki Azərbaycanda, dünyanın bir çox ölkələrində böyük nüfuza malikdir - Faiq Sücəddinov
2025-ci il sentyabrın 1-də Trend BİA mühüm mərhələni - yaranmasının 30 illiyini qeyd edir.
Bu illər ərzində Trend kiçik redaksiyadan Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Xəzər regionunda mühüm hadisələri işıqlandıran, regionda aparıcı və nüfuzlu çoxdilli agentliklərdən birinə çevrilib.
Komandanın peşəkarlığı və rəqabət qabiliyyəti sayəsində agentlik bütün dünyada siyasətçilər, diplomatlar və işgüzar dairələr arasında tanınıb. Trend BİA üçün növbəti addım Avropa və Asiya media bazarlarında işləməkdir. Artıq Türkiyə və Avropa ölkələrində lazımi platformalar yaradılıb və onların əsasında agentlik bu regionlarda media üçün rəqabət yaratmaq niyyətindədir.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycanın Xalq artisti, bəstəkar Faiq Sücəddinov Trend-in 30 illiyi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
O qeyd edib ki, Trend nəinki Azərbaycanda, dünyanın bir çox ölkəsində böyük nüfuza malikdir.
"Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi nəinki Azərbaycanda, həm də dünyanın bir çox ölkələrində nüfuz qazanmış media qurumudur. Trend Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya doğru-düzgün çatdırımasında müstəsna rol oynayan agentlikdir. Trend-in bir neçə dildə yayımladığı xəbərlər ölkəmizin ictimai-siyasi gündəmini, iqtisadi, sosial, mədəni hadisələrini həm Azərbaycan oxucularına, həm də beynəlxalq auditoriyaya çatdırır.
Operativlik, obyektiv yanaşma, dərin məzmunlu təhlillər Trend-in oxucu auditoriyasını durmadan genişləndirir. Trend İnformasiya Agentliyi müstəqilliyimizin ilk illərindən - 1995-ci ildən fəaliyyət göstərir və bu illər ərzində böyük və şərəfli yol qət edib. Ötən 30 ilə nəzər yetirdikdə dövlətə, xalqa, cəmiyyətə şərəflə xidmət, peşəkar və əzmkar yanaşma görünür. Bu yubiley münasibəti ilə Agentliyin kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edir, yeni uğurlar arzulayıram. 30 yaşınız mübarək!", - o yekunlaşdırıb.
