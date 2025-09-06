https://news.day.az/azerinews/1778653.html Avropada “TikTok” istifadəçilərinin sayı açıqlanıb Avropada "TikTok" istifadəçilərinin sayı 200 milyonu ötüb. Day.Az xarici KİV-ə istinadən istinadən xəbər verir ki, qitənin təxminən üç vətəndaşından biri "TikTok" istifadəçisidir. Bu rəqəm Avropanın 32 ölkəsində ötən il 175 milyona bərabər olub.
Avropada “TikTok” istifadəçilərinin sayı açıqlanıb
Avropada "TikTok" istifadəçilərinin sayı 200 milyonu ötüb.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən istinadən xəbər verir ki, qitənin təxminən üç vətəndaşından biri "TikTok" istifadəçisidir.
Bu rəqəm Avropanın 32 ölkəsində ötən il 175 milyona bərabər olub.
Qeyd edək ki, may ayında Avropada "TikTok" Aİ-nin aparıcı məxfilik tənzimləyicisi tərəfindən 530 milyon avro (1 051 202 000 manat) cərimə edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре