Nizami Kino Mərkəzində “Haqqın Zəfəri” tədbiri keçirilib - FOTO
"Zəfər" Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyi "Türk dünyasının şəhid ailələri arasında əlaqələrin inkişafı" layihəsinin icrasını yekunlaşdırıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi "Facebook" hesabında paylaşım edib.
Layihə çərçivəsində 2025-ci il sentyabrın 4-də Nizami Kino Mərkəzində Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi
dövlət suverenliyinin tam bərpası əməliyyatının 2-ci ildönümünə, Vətən Müharibəsində qələbənin 5 illiyinə həsr olunan "Haqqın Zəfəri" adlı tədbir keçirilib.
Tədbir Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzinin "Bənövşə" uşaq xorunun ifasında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin və Türkiyə Respublikasının "İstiqlal Marşı"nın səsləndirilməsi, Türk dünyası şəhidlərinin əziz xatirəsinin 1 dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb.
"Zəfər" Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Sevinc Orucova layihənin həm şəhid ailələrinin birliyinin, həm də Türk dünyasının mənəvi həmrəyliyinin gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb, layihə barədə ətraflı danışıb.
Tədbirdə layihə çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə Respublikasının Ailə və Sosial Xidmətlər Nazirliyinin Şəhid Yaxınları və Qazilər Baş İdarəsinin təmsilçiləri və şəhid ailələri üzvlərindən ibarət olan nümayəndə heyəti, Azərbaycandan olan şəhid ailələri, dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri, həmçinin KİV təmsilçiləri iştirak ediblər.
Türkiyə Respublikası Ailə və Sosial Xidmətlər Nazirliyi nəzdində Şəhid Yaxınları və Qazilər Baş İdarəsinin sədr müavini Halit Çağdaş Azərbaycandan olan şəhid ailələri ilə birgə layihələrin əhəmiyyətini qeyd edib.
Vətən müharibəsi şəhidi Famil Həsənovun və antiterror əməliyyatları şəhidi Şamil Həsənovun anası Aybəniz Həsənova, antiterror əməliyyatları şəhidi, polkovnik-leytenant Əkrəm Şadmanovun həyat yoldaşı Gülşən Rəhimova, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin şəhidi Eril Alperen Emirin anası Halide Serap Emir qəhrəman şəhidlərimizin fədakarlığının xalqımız üçün qürur mənbəyi olduğunu, onların əziz xatirəsinin heç vaxt unudulmayacağını və Azərbaycanla Türkiyənin qardaşlıq bağlarının bu qəhrəmanlıq nümunələri ilə daha da möhkəmləndiyini qeyd ediblər.
Tədbir Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti Fidan Hacıyeva, Əməkdar artistlər Ramil Qasımov, Nicat Kazımov və Qoçaq Əsgərov, həmçinin Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən "Bənövşə" Uşaq Xoru, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Cahangir Cahangirov adına Xor və şəhid övladlarından ibarət "Qəhrəman övladları" xor qrupunun ifalarından ibarət bədii hissə ilə davam edib.
Layihənin donoru Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyidir.
