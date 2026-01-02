https://news.day.az/azerinews/1806788.html Bu bölgəyə 30 sm qar yağdı Şimal-qərb bölgəsinə 30 sm qar yağıb. Day.Az APA-ya istinadla bildirir ki, son günlər şimal-qərb bölgəsində qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Yanvarın 1-i axşam saatlarından başlayaraq bölgənin əksər ərazilərinə qar yağır. Temperatur yüksək dağlıq ərazilərdə -15 dərəcəyə qədər düşüb.
