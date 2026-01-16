https://news.day.az/azerinews/1809574.html Kıvanç hər bölümdən 4 milyon qazanacaq Məşhur aktyor Kıvanç Tatlıtuğ "Bozdağ Film"in çəkəcəyi "Dönence" serialı ilə razılaşıb. Aktyorun bu layihədən əldə edəcəyi qazanc hər kəsi təəccübləndirib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Kıvanç Tatlıtuğ bu serialın hər bir bölümü üçün 4 milyon Türk Lirəsi (təxminən 178 min manat) qazanacaq.
Serialın istehsalçıları baş rolda aktyoru müşayiət edəcək qadın obrazı üçün Pınar Denizə ( "Yargı" serialının ulduzu) təklif göndəriblər.
Serial qlobal yayım platforması olan "Disney+"da nümayiş etdiriləcək.
