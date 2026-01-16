https://news.day.az/azerinews/1809731.html Bakıda yük maşını ilə motosikl toqquşdu, Rusiya vətəndaşı öldü Pirşağıda yük maşını ilə motosikl toqquşub. Day.Az xəbər verir ki, hadisə yanvarın yanvarın 15-də saat 22:20 radələrində baş verib.
Bakıda yük maşını ilə motosikl toqquşdu, Rusiya vətəndaşı öldü
Pirşağıda yük maşını ilə motosikl toqquşub.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə yanvarın yanvarın 15-də saat 22:20 radələrində baş verib.
Belə ki, 20.10.2003-cü il təvəllüdlü, Rusiya Federasiyası vətəndaşı Ələkbərov Emil Elşən oğlu idarə etdiyi "Haojue HJ150-6" markalı motosikletlə Pirşağı qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olarkən 1996-cı il təvəllüdlü Yasanov Əli Allahverdi oğlunun idarə "Hyundai HD-65" markalı yük avtomobili ilə toqquşması nəticəsində motosikletin sürücüsü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı Sabunçu RPİ-nin İŞ-də CM-nin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре