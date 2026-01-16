Azərbaycanda nazirliklərə məxsus bu avtomobillər satışa çıxarılır - SİYAHI
Azərbaycanda nazirliklərə məxsus bir sıra nəqliyyat vasitələri hərraca çıxarılır.
Day.Az xəbər verir ki, siyahıda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Milli Məclisinin İşlər İdarəsi və Müdafiə Nazirliyinə məxsus müxtəlif nəqliyyat vasitəsi yer alıb.
Satışa çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin buraxılış ili 1974-cü ildən 2007-ci ilədək, start qiyməti isə 1080 manatdan başlayaraq 53 475 manatadək dəyişir.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaq.
10 mart 2026-cı il tarixində tarixində hərraca çıxarılacaq nəqliyyat vasitələrinin siyahısını təqdim edirik:
|S/N
|Balanssaxlayıcı müəssisənin adı
|Əlaqəli şəxs
|Nəqliyyat vasitəsinin markası
|Dövlət nömrə nişanı
|Buraxılış ili
|Start qiyməti (manatla)
|10% beh (manatla)
|1
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|35AA118
|2007
|2350
|235
|2
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 212300 L MİNİK
|38AA094
|2007
|2450
|245
|3
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|15AA119
|2007
|2350
|235
|4
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|15AA122
|2007
|2450
|245
|5
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|16AA036
|2007
|2300
|230
|6
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|25AC274
|2007
|2450
|245
|7
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|31AA069
|2007
|2450
|245
|8
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|41AA050
|2007
|2100
|210
|9
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|42AA180
|2007
|2400
|240
|10
|Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
|Məmmədov Vüsal 0557880500
|CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK
|59AA036
|2007
|2400
|240
|11
|Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin İşlər İdarəsi
|Daşdəmirov Ramil 0502883359
|TOYOTA AVALON MİNİK
|90AH405
|2006
|5500
|550
|12
|Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|Məhərrəmov İlyas 0707386161
|QAZ-31105 Minik (ş.41250811)
|____
|2004
|1080
|108
|13
|Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|Məhərrəmov İlyas 0707386161
|QAZ-3208 Yük "SADKO" (ş.50880327)
|____
|2005
|28200
|2820
|QAZ-3308 Yük "SADKO" (ş.50880515)
|____
|2005
|KamAZ-43114 Yük (ş.52251204)
|____
|2005
|UAZ-3962 (ş.137717)
|____
|2004
|KamAZ-43101 (ş.0019495)
|____
|1990
|KamAZ-43114 (ş.52251396)
|____
|2005
|KamAZ-43114 (ş.52251398)
|____
|2005
|KamAZ-43114 (ş.52251205)
|____
|2005
|KamAZ-43114 (ş.52252222)
|____
|2005
|UAZ-31512 (ş.124867)
|____
|2002
|UAZ-3962 (ş.133188)
|____
|2002
|URAL-375 (ş.15500)
|____
|1974
|14
|Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|Məhərrəmov İlyas 0707386161
|UAZ-3962 (ş.432139)
|____
|2004
|45375
|4537,5
|QAZ-3308 (ş.30844941)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.30845085)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.30845341)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.30844122)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.30844722)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.30845128)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.30844787)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.30843993)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.50868356)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.50881397)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.50868869)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.50868772)
|____
|2004
|ZİL-431410 (ş.3005639)
|____
|1990
|QAZ-3308 (ş.40858542)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.30843284)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.30844576)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.30844869)
|____
|2003
|ZİL-131 (ş.721646)
|____
|1984
|QAZ-3308 (ş.30843967)
|____
|2003
|ZİL-131 (ş.223293)
|____
|1976
|QAZ-3308 (ş.3084320)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.30843670)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.30843008)
|____
|2003
|ZİL-131 (ş.470932)
|____
|1981
|15
|Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|Məhərrəmov İlyas 0707386161
|Qoşqu 1-P-1.5 (ş.52)
|____
|2004
|33525
|3352,5
|Qoşqu 1-P-1.5 (ş.25773)
|____
|2004
|Qoşqu 1-P-1.5 (p. AO00963)
|____
|1978
|Qoşqu 2-PN-2 (ş.78826)
|____
|1987
|UAZ-31512 (ş.607065)
|____
|2004
|KamAZ-43114 (ş.52250327)
|____
|2008
|QAZ-3308 (ş.50882085)
|____
|2005
|QAZ-3308 (ş.30844151)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.50867941)
|____
|2004
|UAZ-31512 (ş.600719)
|____
|2004
|UAZ-31512 (ş.118368)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.40860497)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.40857996)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.50868907)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.50869046)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.50868197)
|____
|2004
|UAZ-31512 (ş.606784)
|____
|2004
|ZİL-131 (ş.813745)
|____
|1984
|QAZ-3308 (ş.50868534)
|____
|2004
|KamAZ-43114 (ş.52245193)
|____
|2005
|KamAZ-43114 (ş.52251435)
|____
|2005
|16
|Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|Məhərrəmov İlyas 0707386161
|QAZ-33081 Yük (ş.50882979)
|____
|2005
|43800
|4380
|KamAZ-43101 Yük (ş.2107150)
|____
|1999
|Ural-4320 Yük (ş.120796)
|____
|1989
|QAZ-3308 Yük (ş.50868590)
|____
|2004
|QAZ-3308 Yük (ş.30843280)
|____
|2003
|QAZ-3308 Yük (ş.60999941)
|____
|2006
|QAZ-3308 Yük (ş.50867632)
|____
|2004
|QAZ-3308 Yük (ş.60902151)
|____
|2006
|QAZ-3308 Yük (ş.30842678)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.30842552)
|____
|2003
|QAZ-3308 Yük (ş.30844590)
|____
|2003
|QAZ-3308 Yük (ş.30844683)
|____
|2003
|QAZ-3308 Yük (ş.30844807)
|____
|2003
|UAZ-31512 Minik (ş.129048)
|____
|2002
|QAZ-3308 Yük (ş.50869017)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.60899826)
|____
|2006
|QAZ-3308 (ş.30844067)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.50879667)
|____
|2005
|QAZ-3308 (ş.50881124)
|____
|2005
|QAZ-3308 (ş.30840824)
|____
|2003
|KamAZ-54112 (ş.0027205)
|____
|1990
|UAZ-3962 (ş.131871)
|____
|2002
|UAZ-31512 (ş.129102)
|____
|2002
|QAZ-3308 (ş.30840703)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.5086976)
|____
|2004
|17
|Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
|Məhərrəmov İlyas 0707386161
|KamAZ-43114 (ş.52235494)
|____
|2004
|53475
|5347,5
|KamAZ-43114 (ş.52245437)
|____
|2005
|KamAZ-43114 (ş.52245621)
|____
|2005
|KamAZ-43114 (ş.52245548)
|____
|2005
|QAZ-3308 (ş.50868194)
|____
|2005
|QAZ-3308 (ş.50881015)
|____
|2005
|QAZ-3308 (ş.50880138)
|____
|2005
|KamAZ-43114 (ş.52235647)
|____
|2004
|KamAZ-43114 (ş.52235512)
|____
|2004
|KamAZ-43114 (ş.52245472)
|____
|2005
|QAZ-3308 (ş.50868613)
|____
|2005
|KamAZ-43114 (ş.52250427)
|____
|2005
|QAZ-3308 (ş.60898705)
|____
|2006
|QAZ-3308 (ş.60899086)
|____
|2006
|QAZ-3308 (ş.50867929)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.50868666)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.60902747)
|____
|2006
|UAZ-3962 (ş.432276)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.50881985)
|____
|2005
|QAZ-3308 (ş.40858560)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.50868411)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.50868037)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.50868984)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.50868472)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.40858914)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.40858432)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.30844063)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.30839831)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.30840003)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.40858870)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.40885161)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.50880610)
|____
|2005
|QAZ-3308 (ş.30844522)
|____
|2003
|QAZ-3308 (ş.50868593)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.50867691)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.40859302)
|____
|2004
|QAZ-3308 (ş.40859055)
|____
|2004
|UAZ-3962 (ş.137631)
|____
|2001
