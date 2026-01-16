Azərbaycanda nazirliklərə məxsus bu avtomobillər satışa çıxarılır

Azərbaycanda nazirliklərə məxsus bir sıra nəqliyyat vasitələri hərraca çıxarılır.

Day.Az xəbər verir ki, siyahıda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Milli Məclisinin İşlər İdarəsi və Müdafiə Nazirliyinə məxsus müxtəlif nəqliyyat vasitəsi yer alıb.

Satışa çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin buraxılış ili 1974-cü ildən 2007-ci ilədək, start qiyməti isə 1080 manatdan başlayaraq 53 475 manatadək dəyişir.

 

Sifarişlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaq.

10 mart 2026-cı il tarixində tarixində hərraca çıxarılacaq nəqliyyat vasitələrinin siyahısını təqdim edirik:

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Əlaqəli şəxs Nəqliyyat vasitəsinin markası Dövlət nömrə nişanı Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 35AA118 2007 2350 235
2 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 212300 L MİNİK 38AA094 2007 2450 245
3 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 15AA119 2007 2350 235
4 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 15AA122 2007 2450 245
5 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 16AA036 2007 2300 230
6 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 25AC274 2007 2450 245
7 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 31AA069 2007 2450 245
8 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 41AA050 2007 2100 210
9 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 42AA180 2007 2400 240
10 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məmmədov Vüsal 0557880500 CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK 59AA036 2007 2400 240
11 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Daşdəmirov Ramil 0502883359 TOYOTA AVALON MİNİK 90AH405 2006 5500 550
12 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Məhərrəmov İlyas 0707386161 QAZ-31105 Minik (ş.41250811) ____ 2004 1080 108
13 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Məhərrəmov İlyas 0707386161 QAZ-3208 Yük "SADKO" (ş.50880327) ____ 2005 28200 2820
QAZ-3308 Yük "SADKO" (ş.50880515) ____ 2005
KamAZ-43114 Yük (ş.52251204) ____ 2005
UAZ-3962 (ş.137717) ____ 2004
KamAZ-43101 (ş.0019495) ____ 1990
KamAZ-43114 (ş.52251396) ____ 2005
KamAZ-43114 (ş.52251398) ____ 2005
KamAZ-43114 (ş.52251205) ____ 2005
KamAZ-43114 (ş.52252222) ____ 2005
UAZ-31512 (ş.124867) ____ 2002
UAZ-3962 (ş.133188) ____ 2002
URAL-375 (ş.15500) ____ 1974
14 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Məhərrəmov İlyas 0707386161 UAZ-3962 (ş.432139) ____ 2004 45375 4537,5
QAZ-3308 (ş.30844941) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.30845085) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.30845341) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.30844122) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.30844722) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.30845128) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.30844787) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.30843993) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.50868356) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.50881397) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.50868869) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.50868772) ____ 2004
ZİL-431410 (ş.3005639) ____ 1990
QAZ-3308 (ş.40858542) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.30843284) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.30844576) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.30844869) ____ 2003
ZİL-131 (ş.721646) ____ 1984
QAZ-3308 (ş.30843967) ____ 2003
ZİL-131 (ş.223293) ____ 1976
QAZ-3308 (ş.3084320) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.30843670) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.30843008) ____ 2003
ZİL-131 (ş.470932) ____ 1981
15 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Məhərrəmov İlyas 0707386161 Qoşqu 1-P-1.5 (ş.52) ____ 2004 33525 3352,5
Qoşqu 1-P-1.5 (ş.25773) ____ 2004
Qoşqu 1-P-1.5 (p. AO00963) ____ 1978
Qoşqu 2-PN-2 (ş.78826) ____ 1987
UAZ-31512 (ş.607065) ____ 2004
KamAZ-43114 (ş.52250327) ____ 2008
QAZ-3308 (ş.50882085) ____ 2005
QAZ-3308 (ş.30844151) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.50867941) ____ 2004
UAZ-31512 (ş.600719) ____ 2004
UAZ-31512 (ş.118368) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.40860497) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.40857996) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.50868907) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.50869046) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.50868197) ____ 2004
UAZ-31512 (ş.606784) ____ 2004
ZİL-131 (ş.813745) ____ 1984
QAZ-3308 (ş.50868534) ____ 2004
KamAZ-43114 (ş.52245193) ____ 2005
KamAZ-43114 (ş.52251435) ____ 2005
16 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Məhərrəmov İlyas 0707386161 QAZ-33081 Yük (ş.50882979) ____ 2005 43800 4380
KamAZ-43101 Yük (ş.2107150) ____ 1999
Ural-4320 Yük (ş.120796) ____ 1989
QAZ-3308 Yük (ş.50868590) ____ 2004
QAZ-3308 Yük (ş.30843280) ____ 2003
QAZ-3308 Yük (ş.60999941) ____ 2006
QAZ-3308 Yük (ş.50867632) ____ 2004
QAZ-3308 Yük (ş.60902151) ____ 2006
QAZ-3308 Yük (ş.30842678) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.30842552) ____ 2003
QAZ-3308 Yük (ş.30844590) ____ 2003
QAZ-3308 Yük (ş.30844683) ____ 2003
QAZ-3308 Yük (ş.30844807) ____ 2003
UAZ-31512 Minik (ş.129048) ____ 2002
QAZ-3308 Yük (ş.50869017) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.60899826) ____ 2006
QAZ-3308 (ş.30844067) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.50879667) ____ 2005
QAZ-3308 (ş.50881124) ____ 2005
QAZ-3308 (ş.30840824) ____ 2003
KamAZ-54112 (ş.0027205) ____ 1990
UAZ-3962 (ş.131871) ____ 2002
UAZ-31512 (ş.129102) ____ 2002
QAZ-3308 (ş.30840703) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.5086976) ____ 2004
17 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Məhərrəmov İlyas 0707386161 KamAZ-43114 (ş.52235494) ____ 2004 53475 5347,5
KamAZ-43114 (ş.52245437) ____ 2005
KamAZ-43114 (ş.52245621) ____ 2005
KamAZ-43114 (ş.52245548) ____ 2005
QAZ-3308 (ş.50868194) ____ 2005
QAZ-3308 (ş.50881015) ____ 2005
QAZ-3308 (ş.50880138) ____ 2005
KamAZ-43114 (ş.52235647) ____ 2004
KamAZ-43114 (ş.52235512) ____ 2004
KamAZ-43114 (ş.52245472) ____ 2005
QAZ-3308 (ş.50868613) ____ 2005
KamAZ-43114 (ş.52250427) ____ 2005
QAZ-3308 (ş.60898705) ____ 2006
QAZ-3308 (ş.60899086) ____ 2006
QAZ-3308 (ş.50867929) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.50868666) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.60902747) ____ 2006
UAZ-3962 (ş.432276) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.50881985) ____ 2005
QAZ-3308 (ş.40858560) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.50868411) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.50868037) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.50868984) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.50868472) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.40858914) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.40858432) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.30844063) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.30839831) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.30840003) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.40858870) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.40885161) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.50880610) ____ 2005
QAZ-3308 (ş.30844522) ____ 2003
QAZ-3308 (ş.50868593) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.50867691) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.40859302) ____ 2004
QAZ-3308 (ş.40859055) ____ 2004
UAZ-3962 (ş.137631) ____ 2001