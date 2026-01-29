https://news.day.az/azerinews/1812627.html "Qarabağ"ın rəqibi bu 2 klubdan biri olacaq Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Day.Az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun komandası bu mərhələdəki rəqibini yanvarın 30-da tanıyacaq. Amma Ağdam təmsilçisinin potensial rəqibləri məlumdur. "Qarabağ" pley-off-da ya PSJ, ya da "Nyukasl"la qarşılaşacaq.
