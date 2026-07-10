Velosiped sürənlər bu qaydaları bilməzsə CƏRİMƏLƏNƏCƏK
Azərbaycanda velosiped sürənlər üçün qanunvericilikdə konkret inzibati cərimələr nəzərdə tutulmuşdur.
Velosipedçilər də yol hərəkətinin bərabərhüquqlu iştirakçıları hesab edildiyi üçün ümumi qaydalara riayət etməyə borcludurlar. "Yol hərəkəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 38-ci və 46-cı maddələrinə əsasən, velosipedçilərin hərəkət qaydaları və nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığı tənzimlənir. Bu qaydaların pozulması isə birbaşa maddi məsuliyyət və cərimə sanksiyaları ilə nəticələnir.
Hüquqi tənzimləmələr və cərimə məbləğləri Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin (İXM) 338-ci maddəsi ilə müəyyən edilir. İXM-nin 338.4-cü maddəsinə əsasən, velosipedçilər tərəfindən svetoforun və ya nizamlayıcının işarələrinə riayət edilməməsinə, sükanı tutmadan idarə etməyə, təhlükəsizlik dəbilqələrindən istifadə qaydalarının pozulmasına, sərnişin daşınmasına, piyadalara yol verilməməsinə və ya nasaz velosipeddən istifadəyə görə 40 manat məbləğində cərimə tətbiq olunur. Əgər eyni qayda pozuntuları yol hərəkətinin digər iştirakçıları üçün real təhlükə yaradırsa, cəza tədbirləri daha da sərtləşir.
Əgər velosiped sürücüsü yolda daha ağır və riskli qayda pozuntularına yol verərsə, cərimənin həcmi artır. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 338.6-cı maddəsinə əsasən, velosipedin alkoqol, narkotik və ya psixotrop maddələrin təsiri altında (sərxoş vəziyyətdə) idarə edilməsinə görə qanun pozucusuna 70 manat məbləğində cərimə kəsilir. Bu səbəbdən həm şəxsi təhlükəsizlik, həm də maddi itkilərlə qarşılaşmamaq üçün velosiped idarə edən şəxslərin xüsusi zolaqlardan istifadə etməsi və yol nişanlarına mütləq şəkildə tabe olması tələb olunur.
Nəsimi Ələsgərli
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