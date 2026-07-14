https://news.day.az/azerinews/1848001.html Oman sahillərində Norveç tankerinə hücum olub Norveçə məxsus tanker səhər saatlarında Oman sahilləri yaxınlığında naməlum qurğunun törətdiyi partlayış nəticəsində zədələnib. Day.Az xəbər verirki, bu barədə böhran vəziyyətlərinə operativ reaksiya göstərən "MTI Network şirkəti" məlumat yayıb.
Oman sahillərində Norveç tankerinə hücum olub
Norveçə məxsus tanker səhər saatlarında Oman sahilləri yaxınlığında naməlum qurğunun törətdiyi partlayış nəticəsində zədələnib.
Day.Az xəbər verirki, bu barədə böhran vəziyyətlərinə operativ reaksiya göstərən "MTI Network şirkəti" məlumat yayıb.
Şirkətin bəyanatında bildirilir ki, "Stolt Tankers" gəmiçilik şirkətinin məlumatına əsasən, yerli vaxtla təxminən saat 00:40-da Ərəb dənizində, Oman sahilləri yaxınlığında üzən "Stolt Magnesium" tankerində naməlum xarici qurğunun partlaması baş verib.
Şirkətin nümayəndəsi bildirib ki, xoşbəxtlikdən ekipajın bütün üzvləri salamatdır.
Digər təfərrüatlar barədə məlumat verilmir.
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