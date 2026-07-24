https://news.day.az/azerinews/1850119.html Bakıda yanğın səbəbilə bu yol bağlanıb - FOTO Bakıda yanğın səbəbi ilə "Biləcəri" dairəsi istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunub. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib. "Paytaxtın Yasamal rayonu, Kənar Dairəvi yolda otluq ərazidə yanğın baş verib.
Bakıda yanğın səbəbilə bu yol bağlanıb - FOTO
Bakıda yanğın səbəbi ilə "Biləcəri" dairəsi istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunub.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.
"Paytaxtın Yasamal rayonu, Kənar Dairəvi yolda otluq ərazidə yanğın baş verib. Sürücülərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə yol polisi tərəfindən "Biləcəri" dairəsi istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunub", - deyə NİİM-dən bildirilib.
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