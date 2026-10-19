https://news.day.az/azerinews/1867976.html 2 il sonra uşağın burnundan gilas tumu çıxarıldı - VİDEO Bakıda azyaşlı düz 2 il burnunda gilas tumu ilə yaşayıb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə paylaşım edən lor-cərrah Kamil Cəfərov bildirib ki, 2 il burnunda yad cisim olan uşaqda baş ağrıları, təngnəfəslik, gecə narahat yatma və nəfəsalma ilə bağlı ciddi problemlər olub.
2 il sonra uşağın burnundan gilas tumu çıxarıldı - VİDEO
Bakıda azyaşlı düz 2 il burnunda gilas tumu ilə yaşayıb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə paylaşım edən lor-cərrah Kamil Cəfərov bildirib ki, 2 il burnunda yad cisim olan uşaqda baş ağrıları, təngnəfəslik, gecə narahat yatma və nəfəsalma ilə bağlı ciddi problemlər olub.
Əvvəlcə uşağa yalnız əməliyyat məsləhət görülsə də, tibbi alətlərin köməyi ilə çəyirdək burundan çıxarılıb.
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