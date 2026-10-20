https://news.day.az/azerinews/1868212.html Dünyada istixana qazı emissiyaları 0,7% artıb, Azərbaycanda 1,4% azalıb Azərbaycan 2025-ci ildə istixana qazı emissiyalarını əvvəlki illə müqayisədə azaldıb.

Dünyada istixana qazı emissiyaları 0,7% artıb, Azərbaycanda 1,4% azalıb

Azərbaycanca, 20 октября 2026 09:20 (UTC +04:00) 184
Dünyada istixana qazı emissiyaları 0,7% artıb, Azərbaycanda 1,4% azalıb

Azərbaycan 2025-ci ildə istixana qazı emissiyalarını əvvəlki illə müqayisədə azaldıb.

Day.Az xəbər verir ki, Avropa Komissiyasının Qlobal Atmosfer Tədqiqatları üzrə Emissiyalar Məlumat Bazası (EDGAR) tərəfindən hazırlanmış 2026-cı il hesabatına əsasən, ölkənin ümumi emissiyaları 2024-cü ildəki 58,52 milyon tondan 2025-ci ildə 57,72 milyon ton CO₂ ekvivalentinə düşüb. Beləliklə, azalma 0,8 milyon ton və ya təxminən 1,4 faiz təşkil edib.

Hesabatda Azərbaycanın dünya üzrə ümumi istixana qazı emissiyalarındakı payı 0,11 faiz göstərilir və 2024-cü illə müqayisədə azalıb. Bu nəticə qlobal emissiyaların 2025-ci ildə 0,7 faiz artaraq 54,15 milyard tona çatdığı bir şəraitdə qeydə alınıb.

Azərbaycan region ölkələri ilə müqayisədə EDGAR-ın 2026-cı il hesabatında 2025-ci il üzrə göstərilən ümumi istixana qazı emissiyalarının həcmi belədir:

Rusiya: 2,57 milyard ton - dünya emissiyalarının 4,75 faizi;
İran: 1,12 milyard ton - 2,07 faiz;
Türkiyə: 610,78 milyon ton - 1,13 faiz;
Azərbaycan: 57,72 milyon ton - 0,11 faiz;

Hesabata görə, 2025-ci ildə ən böyük istixana qazı emissiyası Çində qeydə alınıb. Ölkənin emissiyaları 15,98 milyard ton CO₂ ekvivalenti və ya dünya üzrə ümumi həcmin 29,51 faizi olub.

ABŞ 6,02 milyard tonla dünya emissiyalarının 11,11 faizini, Hindistan isə 4,51 milyard tonla 8,33 faizini təşkil edib.

Beləliklə, qlobal göstəricilərin yüksəldiyi dövrdə Azərbaycanın 2025-ci ildə emissiyalarını azaltması ölkəmizin könüllü üzərinə götürdüyü ekoloji öhdəliklərə sadiqliyinin daha bir nümunəsidir.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#AVROPA KOMİSSİYASI
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Азербайджанский фотоклуб представил в Европе выставки о минной угрозе - ФОТО 09:24 (UTC+04), Общество 134
При ударе по аэропорту в Саудовской Аравии есть пострадавшие 09:20 (UTC+04), В мире 220
Кыргызстан обозначил приоритеты в ТюркПА - новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном 09:16 (UTC+04), Политика 232
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 октября 09:12 (UTC+04), Экономика
İsti havada kondisioneri qoşmaq qərarını sürücü verə bilməz – “BakuBus” açıqladı 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 261
Трамп предложил переименовать Тихий океан в Американский 09:00 (UTC+04), В мире 299
Беспорядки во Франции - в камерах не хватает мест 08:37 (UTC+04), В мире 354
В Вашингтоне возник спор 08:25 (UTC+04), В мире 514
Трамп об урегулировании конфликта в Украине - ВИДЕО 08:12 (UTC+04), В мире 444
Саммит СВМДА открыл новые возможности для Азербайджана и Китая - Дин Циньпин для Day.Az 08:00 (UTC+04), Политика 1 475
Назван ущерб от беспорядков во Франции - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), В мире 460
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В Баку продают автомобиль за полмиллиона манатов 07:19 (UTC+04), Автоновости 492
Хорошая новость для владельцев жилья без купчей 07:07 (UTC+04), Общество 593
День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 680
США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии 04:58 (UTC+04), В мире 646
Беспорядки в Албании переросли в уличные бои - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), В мире 764
Нашествие змей в доме в Баку - ВИДЕО 02:31 (UTC+04), Общество 797
Старую загадку Windows объяснили 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 576
Предприниматели во Франции начали закупать оружие 01:17 (UTC+04), В мире 858
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Cегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 824
Хроника Победы (22.10.2020): Новые шаги к катастрофе ВС Армении – ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 948
300 событий и десятки литературных встреч: Баку стал столицей книги - ФОТО 21 октября 23:53 (UTC+04), Общество 668
Кушнер оценил переговоры с Путиным 21 октября 23:40 (UTC+04), В мире 942
В двух районах Баку не будет света 21 октября 23:28 (UTC+04), Общество 891
В Брюсселе прошла акция в память о пропавших без вести азербайджанцах - ФОТО 21 октября 23:16 (UTC+04), Общество 624
В Евросоюзе впервые приняли семьи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО 21 октября 23:01 (UTC+04), Общество 1 777
Иран готов к переговорам, но предупредил США 21 октября 22:51 (UTC+04), В мире 988
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО 21 октября 22:32 (UTC+04), Официальная хроника 6 352
Балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 21 октября 22:25 (UTC+04), Политика 10 082
Что "не понимает" Ереван? - Мирзоян потерялся в ответах 21 октября 22:15 (UTC+04), Политика 4 683
Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 911
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 1 085
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 694
Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы 21 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 036
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 6 461
ФИА ввела новый запрет в Формуле-1 21 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 678
SpaceX резко нарастила выручку 21 октября 20:44 (UTC+04), В мире 1 031
Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО 21 октября 20:29 (UTC+04), Туризм 1 926
Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае 21 октября 20:14 (UTC+04), Автоновости 754
Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 6 084
Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе 21 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 702
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 105
Найден способ улучшить Windows 21 октября 19:35 (UTC+04), Наука и технологии 728
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 128
Лейла Алиева на международном мероприятии акцентировала внимание на важности глобального сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 19:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 697
На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО 21 октября 19:17 (UTC+04), Культура 5 342
Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО 21 октября 19:12 (UTC+04), В мире 1 134
Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 055
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 691
В Польше упал неопознанный летающий объект 21 октября 18:44 (UTC+04), В мире 1 115
При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 2 954
Тунзаля Агаева представила поклонникам новую песню - ВИДЕО 21 октября 18:25 (UTC+04), Шоу-бизнес 678
Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО 21 октября 18:14 (UTC+04), Общество 3 230
Пять азербайджанских лучников выступят на Кубке Азии в Ираке 21 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 579
Bakıda bu yol 3 gecə bağlanacaq - Tarixlər 21 октября 17:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 055
Состоялась презентация книги Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности» - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 17:53 (UTC+04), Политика 7 908
В Баку прозвучала "Музыка без границ" - ФОТО 21 октября 17:47 (UTC+04), Культура 622
В Баку временно изменены схемы движения двух автобусов 21 октября 17:40 (UTC+04), Общество 764
Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 001
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:33 (UTC+04), Официальная хроника 556
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 126
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения 21 октября 17:28 (UTC+04), Официальная хроника 715
В ряде городов Франции ввели комендантский час 21 октября 17:27 (UTC+04), В мире 2 706
В Азербайджане создается новый государственный заповедник 21 октября 17:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 585
Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития 21 октября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 542
Важные изменения в связи с механизмом аренды жилья с обязательством выкупа 21 октября 17:16 (UTC+04), Общество 638
В США нашли загадочный космический объект 21 октября 17:09 (UTC+04), Это интересно 2 385
İstanbulda silahlı insident - Ölən və yaralanan var 21 октября 17:05 (UTC+04), Azərbaycanca 962
Крупный коррупционный скандал с участием карапетяновцев - начались аресты 21 октября 17:00 (UTC+04), Политика 7 418
Alimenti uşağa yox, özünə xərcləyən ananı nə gözləyir? - Hüquqi İZAH 21 октября 16:53 (UTC+04), Azərbaycanca 943
В Баку пройдет мастер-класс известного пианиста Евгения Михайлова 21 октября 16:49 (UTC+04), Культура 598
Рыбный сезон в Азербайджане: каковы цены на рынках? 21 октября 16:41 (UTC+04), Общество 1 636
В соцсетях Италии призывают ко «второму раунду» беспорядков 21 октября 16:28 (UTC+04), В мире 999
Azərbaycanlılar yaşayan bu kənddə nəfəs almaq çox təhlükəlidir 21 октября 16:22 (UTC+04), Azərbaycanca 987
Азербайджан предложил связать энергосистемы Туркменистана и Европы 21 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 2 874
Названы самые долговечные гибриды и электромобили 21 октября 16:10 (UTC+04), Автоновости 2 382
Все запуски SpaceX с мыса Канаверал - ВИДЕО 21 октября 16:06 (UTC+04), Наука и технологии 555
Жителям Агдама, Ходжалы и Лачина передали племенной крупный рогатый скот - ФОТО 21 октября 16:00 (UTC+04), Экономика 1 033
В европейской стране массово перестали работать сайты 21 октября 15:54 (UTC+04), В мире 1 029
2 vəkilə töhmət verilib 21 октября 15:53 (UTC+04), Azərbaycanca 969
Делегация TÜRK-AY в Ханкенди - ФОТО 21 октября 15:47 (UTC+04), Политика 2 955
İş yerində bağça ideyası: Azərbaycanda reallaşa bilərmi? - VİDEO 21 октября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 936
Баку и Джакарта согласовали подходы к подготовке саммита ОИС - ФОТО 21 октября 15:40 (UTC+04), Политика 996
Türk dövləti əlifbasını dəyişir - Qanun imzalandı 21 октября 15:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 026
Узбекистан и Азербайджан реализуют проект по добыче золота в Кашкадарье - Шавкат Мирзиёев 21 октября 15:29 (UTC+04), Экономика 984
В Азербайджане проходят первенства страны по прыжкам на батуте и тамблингу 21 октября 15:16 (UTC+04), Спорт 532
В Азербайджане начинается вакцинация против гриппа 21 октября 15:09 (UTC+04), Общество 4 313
Стартап, поддерживаемый PASHA Holding, начинает сотрудничество с Referans Medical Group 21 октября 15:04 (UTC+04), Экономика 7 852
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве 21 октября 14:59 (UTC+04), Официальная хроника 9 829
Азербайджанские бренды пользуются спросом в Эстонии 21 октября 14:55 (UTC+04), Экономика 1 078
Bakıda torpaq almaq lüksə çevrilir - Qiymətlər necədir? - VİDEO 21 октября 14:54 (UTC+04), Azərbaycanca 973
В Азербайджане отметили роль частного сектора в сохранении семейных ценностей 21 октября 14:47 (UTC+04), Общество 578
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Самарканде Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей - ФОТО 21 октября 14:30 (UTC+04), Официальная хроника 9 141
В Азербайджане к ряду предпринимателей применены финансовые санкции 21 октября 14:22 (UTC+04), Экономика 1 053
Зангилан в красках, музыке и улыбках: как прошел первый День города - ФОТО 21 октября 14:08 (UTC+04), Культура 602
ЕС предложил построить прямую пассажирскую железнодорожную линию к СЭЗ Алят 21 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 1 069
Президент Северной Македонии позвонила Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 13:55 (UTC+04), Официальная хроника 6 762
В Buta Gallery откроется экспозиция "Два взгляда. Один мир", объединяющая произведения Эльшана Караджи и Намига Мамедова 21 октября 13:50 (UTC+04), Культура 613
В Ашхабаде прошел первый день международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана - 2026" - ФОТО 21 октября 13:37 (UTC+04), Экономика 2 132
Азербайджан запретил въезд в страну десяткам граждан Турции 21 октября 13:25 (UTC+04), Политика 7 981
В Азербайджане задержали строителя, присвоившего свыше миллиона манатов клиентов 21 октября 13:23 (UTC+04), Общество 2 904
В 2027 году на Каспии могут начать работу новые контейнерные суда 21 октября 13:17 (UTC+04), Экономика 3 099
ЕБРР призвал превратить Средний коридор из транспортного маршрута в экономический коридор 21 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 953
В Баку раскрыли мошенничество под видом услуги по стирке ковров - ВИДЕО 21 октября 13:11 (UTC+04), Общество 3 896
ЕИБ изучает возможности финансирования железной дороги Север-Юг в Азербайджане 21 октября 13:00 (UTC+04), Экономика 3 093
Мирзоян заявил о положительном влиянии TRIPP на Армению 21 октября 12:58 (UTC+04), Политика 1 071
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 21 октября 12:50 (UTC+04), Общество 3 366
ЕС предлагает создать в Азербайджане "Сеть наставников для экспортеров" 21 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 3 145
Вниманию водителей: на этой дороге ограничено движение - ВИДЕО 21 октября 12:39 (UTC+04), Общество 643
В ЦБА разъяснили условия страховых выплат при потере работы 21 октября 12:34 (UTC+04), Экономика 1 036
ЕС предлагает создать в Азербайджане Экспортно-импортный банк для поддержки МСБ 21 октября 12:25 (UTC+04), Экономика 974
В Азербайджане насчитывается около 2,3 млн домохозяйств - Бахар Мурадова 21 октября 12:20 (UTC+04), Общество 2 881
В школах Азербайджана ограничен доступ в TikTok 21 октября 12:15 (UTC+04), Общество 652
От имени журналистов создают фейковые аккаунты в WhatsApp - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 21 октября 12:11 (UTC+04), Общество 5 813
В ЕС рассказали о преимуществах присоединения Азербайджана к транзитной конвенции 21 октября 12:08 (UTC+04), Экономика 982
Стивен Уиткофф прибыл в Россию 21 октября 12:02 (UTC+04), В мире 1 004
Украина впервые применила тяжелый дрон для эвакуации раненого - ВИДЕО 21 октября 11:56 (UTC+04), В мире 1 064
Во Франции потерпел крушение истребитель, есть погибший 21 октября 11:45 (UTC+04), В мире 998
ЕС предлагает создать в Азербайджане Национальный торговый портал 21 октября 11:41 (UTC+04), Экономика 987
Мария Шарапова едет в Баку 21 октября 11:37 (UTC+04), Спорт 870
Азербайджан передает зарубежным партнерам знания и опыт ASAN xidmət - Ульви Мехтиев 21 октября 11:35 (UTC+04), Общество 2 913
В ЦБА рассказали о влиянии цифровизации на страховой сектор Азербайджана 21 октября 11:30 (UTC+04), Экономика 959
SOCAR может инвестировать ресурсы в экспортно ориентированные ненефтяные отрасли 21 октября 11:25 (UTC+04), Экономика 975
Дорожная полиция обратилась к водителям 21 октября 11:23 (UTC+04), Общество 658
TRIPP сможет привлечь дополнительные грузопотоки после ввода в эксплуатацию – ЕС 21 октября 11:14 (UTC+04), Экономика 957
В Центре инновационного развития ASAN внедрили шесть новых инструментов обучения 21 октября 11:10 (UTC+04), Общество 2 917
Завтра в этих районах не будет газа 21 октября 11:07 (UTC+04), Общество 741
Названы факторы, привлекающие европейские компании в Азербайджан 21 октября 11:05 (UTC+04), Экономика 967
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 21 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
Завершились совместные учения ВВС Азербайджана и ОАЭ - ВИДЕО 21 октября 10:58 (UTC+04), Политика 989
Центр инновационного развития ASAN о результатах пятилетней деятельности 21 октября 10:55 (UTC+04), Общество 2 919
Раскрыта сумма возможного ущерба от беспорядков во Франции 21 октября 10:52 (UTC+04), В мире 995
В ЕС подчеркнули растущий интерес европейского бизнеса к регионам Азербайджана 21 октября 10:47 (UTC+04), Экономика 997
Нетаньяху хочет возобновить масштабные боевые действия против Ирана - СМИ 21 октября 10:41 (UTC+04), В мире 1 051
ЕС работает над привлечением инвестиций в стратегические секторы Азербайджана 21 октября 10:39 (UTC+04), Экономика 973
Азербайджанская нефть подорожала 21 октября 10:36 (UTC+04), Экономика 1 048
ЕС отметил роль Среднего коридора в укреплении транзитных позиций Азербайджана 21 октября 10:30 (UTC+04), Экономика 971
В Баку стартует Фестиваль оливок - ВИДЕО 21 октября 10:31 (UTC+04), Общество 6 211
В Баку состоялся бизнес-форум ЕС - Азербайджан - ФОТО 21 октября 10:15 (UTC+04), Экономика 5 675
В Баку обсудят перспективы сотрудничества стран ОИС в борьбе с коррупцией 21 октября 10:13 (UTC+04), Политика 1 045
Эльчин Амирбеков и Кевин Гамильтон обсудили сотрудничество Азербайджана и НАТО 21 октября 10:02 (UTC+04), Политика 7 801
Юг и Север хотят торговать через Азербайджан - ОБЗОР 21 октября 10:00 (UTC+04), Политика 6 633
В Баку произошел пожар в жилом доме - ОБНОВЛЕНО 21 октября 09:41 (UTC+04), Общество 1 709
Elçin Əmirbəyov NATO Baş katibinin xüsusi nümayəndəsi ilə əməkdaşlığı müzakirə edib 21 октября 09:38 (UTC+04), Azərbaycanca 933
Mercedes-Benz готовит новое поколение и компактную модель G-Class 21 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 623
Леброн Джеймс дебютировал за "Филадельфию" в регулярном чемпионате НБА 21 октября 09:23 (UTC+04), Спорт 590
Биткоин вырос в цене 21 октября 09:19 (UTC+04), Экономика 3 529
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 октября 21 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Организация цифрового сотрудничества готова содействовать экспорту цифровых решений из Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ 21 октября 09:00 (UTC+04), Экономика 5 576
В трех районах Баку не будет света 21 октября 08:45 (UTC+04), Общество 1 823
В Азербайджане готовят новые правила оплаты онлайн-покупок - ВИДЕО 21 октября 08:31 (UTC+04), Экономика 4 724
В опасные леса Китая отправили робособак - ВИДЕО 21 октября 08:13 (UTC+04), Наука и технологии 697
Карабахская карта на COP17: армянские реваншисты снова просчитались – АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 21 октября 08:00 (UTC+04), Политика 4 540
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 21 октября 07:31 (UTC+04), Общество
Азербайджан призвал ООН играть более активную роль в поиске пропавших без вести 21 октября 07:25 (UTC+04), Политика 998
Азербайджан подтвердил приверженность межкультурному диалогу на площадке ООН 21 октября 07:15 (UTC+04), Политика 962
Медленный интернет может быть связан с одной незаметной проблемой 21 октября 06:29 (UTC+04), Наука и технологии 3 561
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 21 октября 05:15 (UTC+04), Общество
Побег от полиции на квадроцикле - ВИДЕО 21 октября 04:24 (UTC+04), Общество 776
Почему нельзя подключать найденную флешку к компьютеру? 21 октября 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 760
Япония отправила к Марсу особую миссию - ВИДЕО 21 октября 02:19 (UTC+04), Наука и технологии 773
Лига чемпионов: "ПСЖ" одолел "Барселону", "Ливерпуль" переиграл "Вильярреал" - ВИДЕО 21 октября 01:30 (UTC+04), Спорт 642
Гороскоп на 21 октября - Новые возможности и вызовы! 21 октября 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 074
Трамп призвал Украину заключить сделку с Россией 21 октября 00:51 (UTC+04), В мире 1 221
​​В Кении пастора осудили за убийство 191 человека 21 октября 00:35 (UTC+04), В мире 1 194
Более 500 дзюдоистов поборются за Кубок Федерации дзюдо Азербайджана 21 октября 00:18 (UTC+04), Спорт 734
Прошло 6 лет со дня освобождения поселка Миндживан от оккупации 21 октября 00:05 (UTC+04), Политика 1 121
Хроника Победы (21.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева японской газете Nikkei - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 905
Хроника Победы (21.10.2020): Новые успехи Азербайджанской армии, противник бежит - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 257
В Британии задержали подозреваемых в связях с разведкой Ирана 20 октября 23:49 (UTC+04), В мире 4 604
Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси - ФОТО 20 октября 23:35 (UTC+04), Культура 912
Пожар в многоэтажке в Баку, жителей эвакуировали - ФОТО 20 октября 23:27 (UTC+04), Общество 4 628
Семьи пропавших без вести азербайджанцев провели акцию протеста перед Европарламентом - ФОТО 20 октября 23:21 (UTC+04), Политика 7 172
Лига чемпионов: "Фенербахче" упустил победу над "Славией" - ВИДЕО 20 октября 23:15 (UTC+04), Спорт 809
Кому мешает мир между Азербайджаном и Арменией? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 20 октября 23:00 (UTC+04), Политика 8 513
В Турции опровергли сообщения о попытке снять турецкий флаг в Азербайджане 20 октября 22:45 (UTC+04), В мире 1 232
Лига чемпионов: "Сабах" уступил дортмундской "Боруссии" в домашнем матче - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 20 октября 22:38 (UTC+04), Спорт 1 093
Сахиба Гафарова подчеркнула важность новых направлений сотрудничества в ТЮРКПА - ФОТО 20 октября 22:29 (UTC+04), Политика 1 112
Трамп заявил о планах потратить более $400 млн на поддержку республиканцев 20 октября 22:21 (UTC+04), В мире 1 144
Школьная форма в Азербайджане: исламский Иран оказался сдержаннее светской Турции 20 октября 22:10 (UTC+04), Политика 12 563
Azərbaycanlı itkin ailələri Avropa Parlamenti qarşısında etiraz aksiyası keçirib - FOTO 20 октября 22:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 138
Тяжелое ДТП в Нахчыване, есть погибший и раненые 20 октября 21:45 (UTC+04), Общество 808
Гянджасар и Худаванг: история Азербайджана, которую в Ереване пытаются присвоить - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 20 октября 21:40 (UTC+04), Политика 9 706
В новом iPhone нашли изъян 20 октября 21:25 (UTC+04), Наука и технологии 807
Назван главный претендент на "Золотой мяч" по версии The Athletic 20 октября 21:12 (UTC+04), Спорт 914
Раскрыты случаи исключения СМИ с иностранным финансированием из Реестра медиа 20 октября 20:50 (UTC+04), Общество 829
Названы перспективные направления сотрудничества Азербайджана и Венгрии 20 октября 20:35 (UTC+04), Политика 5 176
Реваншисты планировали провокацию на СОР17 - пощечина Бегларяну 20 октября 20:30 (UTC+04), Политика 6 897
В Азербайджане разъяснили предлагаемые изменения в сфере электронной торговли 20 октября 20:17 (UTC+04), Экономика 1 267
Dövlət məktəbində başqa dildə oxumaq istəyənlər bunları bilməlidir 20 октября 20:14 (UTC+04), Azərbaycanca 1 227
Посол Венгрии подчеркнул роль Азербайджана на международной арене 20 октября 20:08 (UTC+04), Политика 1 234
"Если бы женщины управляли миром?": глобальный арт-проект Джуди Чикаго представят в Баку - ФОТО 20 октября 19:53 (UTC+04), Культура 859
В Азербайджане вводятся штрафы за самовольное оставление военнослужащими места службы 20 октября 19:48 (UTC+04), Общество 4 922
Начались строительные работы по проекту "Шахдениз Компрессия" - ФОТО 20 октября 19:43 (UTC+04), Экономика 1 239
В Ормузском проливе загорелся танкер 20 октября 19:33 (UTC+04), В мире 1 169
От Санкт-Петербурга до Стамбула: фестивальный путь азербайджанского фильма "Свинец“ - ФОТО 20 октября 19:21 (UTC+04), Культура 4 740
Шеф-повара дарят тепло! В Баку отметили Международный день кулинара - ФОТО 20 октября 19:05 (UTC+04), Общество 4 820
Азербайджан и Хорватия обсудили развитие стратегического партнерства - ФОТО 20 октября 18:51 (UTC+04), Политика 1 179
Израиль и Ливан проведут переговоры в США 20 октября 18:45 (UTC+04), В мире 1 151
Еще новости