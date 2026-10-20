https://news.day.az/azerinews/1868327.html Ələtdə ev və torpaq bahalaşacaq: Kirayələr 700 manata çatacaq Ələtdə hava limanının tikintisi və logistika imkanlarının genişlənməsi daşınmaz əmlakın satış və kirayə qiymətlərini artıra bilər. Bunu Trend-ə açıqlamasında Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin (AQC) İdarə Heyətinin sədri Vüqar Oruc deyib.

Ələtdə ev və torpaq bahalaşacaq: Kirayələr 700 manata çatacaq

Azərbaycanca, 20 октября 2026 14:06 (UTC +04:00) 210
Ələtdə ev və torpaq bahalaşacaq:

Ələtdə hava limanının tikintisi və logistika imkanlarının genişlənməsi daşınmaz əmlakın satış və kirayə qiymətlərini artıra bilər.

Bunu Trend-ə açıqlamasında Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin (AQC) İdarə Heyətinin sədri Vüqar Oruc deyib.

Onun sözlərinə görə, Ələt Azad İqtisadi Zonasının inkişafı ilk növbədə qeyri-yaşayış sahələrinə tələbatı artıracaq. Ərazidə istehsal, logistika, anbar və xidmət obyektlərinin genişlənməsi bu sahələrin qiymətlərinə təsir göstərəcək.

"Azad iqtisadi zonada təqdim olunan imtiyazlar həm xarici investorların, həm də yerli şirkətlərin marağını artırır. Biznes fəaliyyətinin genişlənməsi ilə logistika mərkəzlərinə, anbarlara və yükdaşıma xidmətləri üçün nəzərdə tutulan obyektlərə tələbat yüksələcək. İlkin mərhələdə qeyri-yaşayış sahələrinin qiymətlərində təxminən 30 faiz artım proqnozlaşdırırıq. Uzunmüddətli perspektivdə isə bu obyektlərin qiymətləri indiki səviyyə ilə müqayisədə 2-2,5 dəfə arta bilər", - deyə o bildirib.

V.Oruc vurğulayıb ki, qiymət artımının birdən-birə baş verəcəyi gözlənilmir. Bu proses layihələrin icra tempindən və ərazidə iqtisadi fəallığın yüksəlməsindən asılı olacaq.

Ekspertin sözlərinə görə, hava limanının yükdaşımalar üçün 2027-ci ilin mart-aprel aylarında hazır olmasının planlaşdırılması daşınmaz əmlak bazarı üçün mühüm amildir. O qeyd edib ki, ilkin mərhələdə təxminən 500 min ton yükün daşınması, sonrakı dövrdə isə bu həcmin bir neçə dəfə artırılması nəzərdə tutulur.

 

"Yeni müəssisələrin fəaliyyətə başlaması və işçi qüvvəsinin əraziyə cəlb olunması yaşayış sahələrinə, xüsusilə kirayə mənzillərə tələbatı artıracaq. İlkin dövrdə kirayə qiymətlərində 20-25 faiz artım gözləyirik. Layihələr nəzərdə tutulan qaydada həyata keçirilərsə, uzunmüddətli perspektivdə hazırda 250-300 manata kirayə verilən mənzillərin aylıq kirayə haqqı 600-700 manata, bəzi hallarda isə 800 manata çata bilər", - deyə AQC sədri əlavə edib.

V.Oruc hava limanına və iqtisadi zonaya yaxın torpaq sahələrinin də bahalaşacağını proqnozlaşdırıb. Onun qiymətləndirməsinə görə, ilkin mərhələdə bu sahələr üzrə təxminən 20 faiz artım mümkündür. Yerləşmə və infrastruktur imkanlarından asılı olaraq ayrı-ayrı ərazilərdə artım daha yüksək ola bilər.

"Məsələn, hazırda bir sotu 4 min manat olan torpaq sahəsinin qiyməti layihələrin ilkin təsiri ilə 5,5 min manatadək yüksələ bilər. Ərazi inkişaf etdikcə və layihələr istismara verildikcə daha yüksək artım da mümkündür. Bu tendensiya fərdi yaşayış evləri, kotteclər və mənzillərin qiymətlərinə də təsir göstərəcək", - deyə o qeyd edib.

Ekspert hesab edir ki, Ələtin iqtisadi mərkəzlərdən birinə çevrilməsi ərazinin investisiya cəlbediciliyini gücləndirə bilər. Bu halda uzunmüddətli perspektivdə daşınmaz əmlak qiymətlərinin Bakının bir sıra rayonlarındakı orta qiymət səviyyəsinə yaxınlaşması mümkündür.

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Баку и Джакарта согласовали подходы к подготовке саммита ОИС - ФОТО 21 октября 15:40 (UTC+04), Политика 1 220
Türk dövləti əlifbasını dəyişir - Qanun imzalandı 21 октября 15:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 252
Узбекистан и Азербайджан реализуют проект по добыче золота в Кашкадарье - Шавкат Мирзиёев 21 октября 15:29 (UTC+04), Экономика 1 208
В Азербайджане проходят первенства страны по прыжкам на батуте и тамблингу 21 октября 15:16 (UTC+04), Спорт 608
В Азербайджане начинается вакцинация против гриппа 21 октября 15:09 (UTC+04), Общество 5 161
Стартап, поддерживаемый PASHA Holding, начинает сотрудничество с Referans Medical Group 21 октября 15:04 (UTC+04), Экономика 8 706
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве 21 октября 14:59 (UTC+04), Официальная хроника 10 448
Азербайджанские бренды пользуются спросом в Эстонии 21 октября 14:55 (UTC+04), Экономика 1 300
Bakıda torpaq almaq lüksə çevrilir - Qiymətlər necədir? - VİDEO 21 октября 14:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 198
В Азербайджане отметили роль частного сектора в сохранении семейных ценностей 21 октября 14:47 (UTC+04), Общество 618
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Самарканде Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей - ФОТО 21 октября 14:30 (UTC+04), Официальная хроника 9 188
В Азербайджане к ряду предпринимателей применены финансовые санкции 21 октября 14:22 (UTC+04), Экономика 1 281
Зангилан в красках, музыке и улыбках: как прошел первый День города - ФОТО 21 октября 14:08 (UTC+04), Культура 645
ЕС предложил построить прямую пассажирскую железнодорожную линию к СЭЗ Алят 21 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 1 290
Президент Северной Македонии позвонила Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 13:55 (UTC+04), Официальная хроника 6 805
В Buta Gallery откроется экспозиция "Два взгляда. Один мир", объединяющая произведения Эльшана Караджи и Намига Мамедова 21 октября 13:50 (UTC+04), Культура 660
В Ашхабаде прошел первый день международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана - 2026" - ФОТО 21 октября 13:37 (UTC+04), Экономика 2 363
Азербайджан запретил въезд в страну десяткам граждан Турции 21 октября 13:25 (UTC+04), Политика 8 335
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В 2027 году на Каспии могут начать работу новые контейнерные суда 21 октября 13:17 (UTC+04), Экономика 3 877
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ЕИБ изучает возможности финансирования железной дороги Север-Юг в Азербайджане 21 октября 13:00 (UTC+04), Экономика 3 860
Мирзоян заявил о положительном влиянии TRIPP на Армению 21 октября 12:58 (UTC+04), Политика 1 286
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ЕС предлагает создать в Азербайджане Экспортно-импортный банк для поддержки МСБ 21 октября 12:25 (UTC+04), Экономика 1 191
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В школах Азербайджана ограничен доступ в TikTok 21 октября 12:15 (UTC+04), Общество 696
От имени журналистов создают фейковые аккаунты в WhatsApp - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 21 октября 12:11 (UTC+04), Общество 5 851
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В ЦБА рассказали о влиянии цифровизации на страховой сектор Азербайджана 21 октября 11:30 (UTC+04), Экономика 1 176
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