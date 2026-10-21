https://news.day.az/azerinews/1868704.html Ətin növlərini müəyyənləşdirən proqram hazırlanıb Emal olunmuş və olunmamış ətin növlərini müəyyənləşdirməyə imkan verən yeni proqram yaradılıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, "Journal of Food Composition and Analysis" jurnalında dərc olunan tədqiqatda "PFclassify" adlanan proqramın imkanları təqdim edilib.

Ətin növlərini müəyyənləşdirən proqram hazırlanıb

Azərbaycanca, 21 октября 2026 20:54 (UTC +04:00) 189
Ətin növlərini müəyyənləşdirən proqram hazırlanıb

Emal olunmuş və olunmamış ətin növlərini müəyyənləşdirməyə imkan verən yeni proqram yaradılıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, "Journal of Food Composition and Analysis" jurnalında dərc olunan tədqiqatda "PFclassify" adlanan proqramın imkanları təqdim edilib.

Müəlliflərin sözlərinə görə, "PFclassify" mövcud təsnifat metodlarını təkmilləşdirərək emal olunmuş qırmızı əti donuz ətinə, mal ətinə və digər növlərə, emal olunmuş quş ətini isə toyuq, hinduşka və digər quş əti məhsullarına ayırır. Proqram emal edilməmiş ət növlərini də ayrıca müəyyənləşdirir.

Tədqiqatçılar proqramı ABŞ-nin Milli Sağlamlıq və Qidalanma Müayinəsi Sorğusunun məlumatları əsasında sınaqdan keçiriblər.

Tədqiqatın müəlliflərinin fikrincə, bu yanaşma müxtəlif araşdırmaların nəticələrini müqayisə etməyi asanlaşdıra və qidalanma ilə sağlamlıq arasındakı əlaqələrin daha dəqiq öyrənilməsinə şərait yarada bilər.

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