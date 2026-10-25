Yuxuda diş qıcamanın mədə ilə əlaqəsi ola bilər
Rusiyalı nevroloq Regina Qolovaçevanın sözlərinə görə, yuxu zamanı dişləri qıcamaq və çənəni sıxmaq gecə bruksizmi adlanır. Bu hal yuxu pozuntuları, tənəffüs problemləri və digər amillərlə əlaqəli ola bilər.
Day.Az-ın məlumatına görə, mütəxəssis bildirib ki, mədə turşusunun qida borusuna geri qayıtması ilə xarakterizə olunan qastroezofageal reflüks də bruksizmlə əlaqəli ola bilər. Bundan əlavə, qulaq-burun-boğaz xəstəlikləri nəfəsalmağı çətinləşdirərək yuxu zamanı çənə əzələlərinin fəaliyyətinə təsir göstərə bilər.
Yuxuda mütəmadi diş qıcama, çənə ağrısı və ya dişlərdə aşınma müşahidə edilərsə, həkimə müraciət etmək tövsiyə olunur. Bruksizmin səbəbini müəyyənləşdirmək və uyğun müalicə seçmək üçün tibbi qiymətləndirmə vacibdir.
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