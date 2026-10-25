https://news.day.az/azerinews/1869331.html Yuxuda diş qıcamanın mədə ilə əlaqəsi ola bilər Rusiyalı nevroloq Regina Qolovaçevanın sözlərinə görə, yuxu zamanı dişləri qıcamaq və çənəni sıxmaq gecə bruksizmi adlanır. Bu hal yuxu pozuntuları, tənəffüs problemləri və digər amillərlə əlaqəli ola bilər.

Yuxuda diş qıcamanın mədə ilə əlaqəsi ola bilər

Azərbaycanca, 25 октября 2026 05:32 (UTC +04:00) 128
Yuxuda diş qıcamanın mədə ilə əlaqəsi ola bilər

Rusiyalı nevroloq Regina Qolovaçevanın sözlərinə görə, yuxu zamanı dişləri qıcamaq və çənəni sıxmaq gecə bruksizmi adlanır. Bu hal yuxu pozuntuları, tənəffüs problemləri və digər amillərlə əlaqəli ola bilər.

Day.Az-ın məlumatına görə, mütəxəssis bildirib ki, mədə turşusunun qida borusuna geri qayıtması ilə xarakterizə olunan qastroezofageal reflüks də bruksizmlə əlaqəli ola bilər. Bundan əlavə, qulaq-burun-boğaz xəstəlikləri nəfəsalmağı çətinləşdirərək yuxu zamanı çənə əzələlərinin fəaliyyətinə təsir göstərə bilər.

Yuxuda mütəmadi diş qıcama, çənə ağrısı və ya dişlərdə aşınma müşahidə edilərsə, həkimə müraciət etmək tövsiyə olunur. Bruksizmin səbəbini müəyyənləşdirmək və uyğun müalicə seçmək üçün tibbi qiymətləndirmə vacibdir.

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Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 410
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 1 134
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 758
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Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 3 043
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 082
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 684
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Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 1 107
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Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 158
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В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 1 159
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