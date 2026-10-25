Nar şirəsi güclü antioksidant mənbəyi kimi diqqət çəkir
Nar şirəsi antioksidant tərkibinə görə alma, portağal və vişnə şirəsindən üstün hesab olunur. Tərkibindəki punikalagin, antosianin və polifenollar hüceyrələri oksidləşdirici stressin təsirindən qorumağa kömək edir.
Day.Az-ın məlumatına görə, nar şirəsinin müntəzəm və ölçülü istehlakı ürək-damar sağlamlığını dəstəkləyə, qan təzyiqinin tənzimlənməsinə və LDL xolesterinin oksidləşməsinin azalmasına kömək edə bilər. Bununla belə, onun xəstəliklərin qarşısını aldığı və ya müalicə etdiyi barədə iddialar əlavə elmi sübutlar tələb edir.
Maksimum fayda üçün əlavə şəkərsiz, təzə sıxılmış nar şirəsinə üstünlük vermək tövsiyə olunur. Təbii şəkər ehtiva etdiyindən diabeti olanlar və qan şəkəri səviyyəsinə nəzarət edənlər qəbul edilən miqdara diqqət yetirməlidirlər.
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