https://news.day.az/azerinews/1869600.html Bakının bu rayonlarının bəzi ərazilərində qaz olmayacaq Payız-qış mövsümünə hazırlıq və təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar oktyabrın 26-da Bakının bəzi ərazilərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Bakının bu rayonlarının bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
Payız-qış mövsümünə hazırlıq və təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar oktyabrın 26-da Bakının bəzi ərazilərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Day.Az-ın məlumatına görə, "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən bildirilib ki, saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Binəqədi rayonunun S.S.Axundov küçəsində, Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsində, Təzə Yurd və 2A yaşayış massivlərində qazın verilişi müvəqqəti dayandırılacaq.
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