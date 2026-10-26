https://news.day.az/azerinews/1869620.html Deputatın həbs edilən oğlunun görüntüləri - FOTO - VİDEO Daxili İşlər Nazirliyinin Bakıda kütləvi dava ilə bağlı yaydığı görüntülərdə həbs edilən deputat Arzuxan Əlizadənin oğlu Əhməd Əlizadə də yer alıb. Day.Az xəbər verir ki, Baş Prokurorluq və DİN-in birgə məlumatına görə, Xətai rayonunda cinayətkar birliyin fəaliyyəti ilə bağlı Əhməd Əlizadə də daxil olmaqla 11 nəfər həbs edilib.
Deputatın həbs edilən oğlunun görüntüləri - FOTO - VİDEO
Daxili İşlər Nazirliyinin Bakıda kütləvi dava ilə bağlı yaydığı görüntülərdə həbs edilən deputat Arzuxan Əlizadənin oğlu Əhməd Əlizadə də yer alıb.
Day.Az xəbər verir ki, Baş Prokurorluq və DİN-in birgə məlumatına görə, Xətai rayonunda cinayətkar birliyin fəaliyyəti ilə bağlı Əhməd Əlizadə də daxil olmaqla 11 nəfər həbs edilib.
Qeyd edək ki, oktyabrın 23-də General Şıxlinski küçəsində yerləşən "Ab-Hava" restoranında baş verən hadisə zamanı 43 yaşlı C.Mirağayev bıçaq xəsarətlərindən qətlə yetirilib. Faktla bağlı istintaq davam etdirilir.
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