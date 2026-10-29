https://news.day.az/azerinews/1870471.html Masallıda ağır qəza: Ölən var Masallıda minik avtomobili yük maşını ilə toqquşub, bir nəfər ölüb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə axşam saatlarında rayonun Musaküçə kəndi ərazisində baş verib. Sakit İsmayılovun idarə etdiyi "Subaru" markalı avtomobil Məzahir Əkbərovun idarə etdiyi "Zil" markalı yük maşını ilə toqquşub.
Masallıda ağır qəza: Ölən var
Masallıda minik avtomobili yük maşını ilə toqquşub, bir nəfər ölüb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə axşam saatlarında rayonun Musaküçə kəndi ərazisində baş verib.
Sakit İsmayılovun idarə etdiyi "Subaru" markalı avtomobil Məzahir Əkbərovun idarə etdiyi "Zil" markalı yük maşını ilə toqquşub.
Qəza nəticəsində "Subaru"nun sürücüsü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Avtomobildə sərnişin olan 1966-cı il təvəllüdlü Taleh Həsənov isə hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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