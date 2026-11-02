https://news.day.az/azerinews/1871402.html Saatda 15 meteor görünəcək - Tarix və saat açıqlandı Noyabrın 6-dan 30-dək Leonid meteor yağışı müşahidə ediləcək. Day.Az xəbər verir ki, Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinin Astrofizika kafedrasından Milli.Az-a verilən məlumata görə, meteor yağışının maksimumu noyabrın 18-də Bakı vaxtı ilə saat 03:45-də gözlənilir.

Saatda 15 meteor görünəcək - Tarix və saat açıqlandı

Azərbaycanca, 2 ноября 2026 14:29 (UTC +04:00) 188
Saatda 15 meteor görünəcək

Noyabrın 6-dan 30-dək Leonid meteor yağışı müşahidə ediləcək.

Day.Az xəbər verir ki, Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinin Astrofizika kafedrasından Milli.Az-a verilən məlumata görə, meteor yağışının maksimumu noyabrın 18-də Bakı vaxtı ilə saat 03:45-də gözlənilir.

Bildirilib ki, bu zaman saatda təxminən 15 meteorun müşahidə olunacağı proqnozlaşdırılır.

Azərbaycan ərazisində Leonidləri müşahidə etmək üçün ən əlverişli dövr noyabrın 17-dən 18-nə keçən gecə saat 02:00-dan sübhədək olan müddətdir. Maksimuma yaxın saatlarda Ayın batması zəif meteorların görünməsi üçün də nisbətən əlverişli şərait yarada bilər.

Qeyd olunub ki, Leonidlər yüksək sürətləri ilə seçilir. Onların Yer atmosferinə daxilolma sürəti təxminən 71 km/s, yaxud saatda 255 min kilometr təşkil edir. Leonidlərin radiantı, yəni meteorların səmada zahirən çıxdığı nöqtə Şir (Leo) bürcündə yerləşir. Meteor yağışının adı da məhz bu bürclə əlaqədardır.

Leonidlər astronomiya tarixində güclü meteor fırtınaları ilə də tanınır. Xüsusilə 1833, 1866, 1966, 1999-2002-ci illərdə qeydə alınan intensiv hadisələr böyük elmi marağa səbəb olub. 

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