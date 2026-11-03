https://news.day.az/azerinews/1871581.html Hesab üstündə kafe sahibini bıçaqlayan şəxs saxlanılıb Mingəçevirdə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində yerləşən kafelərdən birinin qarşısında qeydə alınıb. 18 yaşlı Fuad Cəfərli hesab üstündə yaranmış mübahisə zamanı kafenin sahibi, 40 yaşlı Səhubi Xudadatova kəsici alətlə xəsarət yetirib.
Hesab üstündə kafe sahibini bıçaqlayan şəxs saxlanılıb
Mingəçevirdə bıçaqlanma hadisəsi baş verib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində yerləşən kafelərdən birinin qarşısında qeydə alınıb.
18 yaşlı Fuad Cəfərli hesab üstündə yaranmış mübahisə zamanı kafenin sahibi, 40 yaşlı Səhubi Xudadatova kəsici alətlə xəsarət yetirib.
Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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