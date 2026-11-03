Müctəba Xameneini yalnız iki nəfər canlı görüb - Nazirlər belə onunla görüşməyib
İranın Ali Lideri Müctəba Xameneinin harada olduğu təhlükəsizlik səbəbindən gizli saxlanılır, onun iştirakı ilə video görüntülər və ictimai çıxışlar yayımlanmır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Al Jazeera" telekanalına müsahibəsində bildirib.
Nazirin sözlərinə görə, Müctəba Xameneinin ictimaiyyət qarşısında görünməməsi və onun olduğu yer barədə məlumatların açıqlanmaması təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlıdır. İran rəsmiləri hesab edirlər ki, hazırkı şəraitdə onun yerinin müəyyənləşdirilməsi ölkənin ali rəhbərliyi üçün əlavə təhlükə yarada bilər.
Abbas Əraqçi qeyd edib ki, Müctəba Xamenei ölkənin idarə olunmasında iştirakını davam etdirir və bütün mühüm məsələlər barədə ona məlumat verilir. Ali Liderin qəbul etdiyi qərarlar isə müvafiq dövlət qurumlarının və vəzifəli şəxslərin diqqətinə çatdırılır.
Xarici işlər naziri özü indiyədək Müctəba Xamenei ilə şəxsən görüşmədiyini etiraf edib. Bununla belə, onun sözlərinə görə, Prezident Məsud Pezeşkian, parlamentin sədri Məhəmməd Bağır Qalibaf və digər rəsmi şəxslər Ali Liderin qəbulunda olublar.
Beləliklə, İranın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri ölkənin ən yüksək siyasi postunda təmsil olunan şəxslə şəxsən görüşmədiyini bildirir. Bu fakt Müctəba Xameneinin ətrafındakı görüş dairəsinin məhdudluğu ilə bağlı müzakirələri yenidən gündəmə gətirir.
Əraqçi onun yerinin gizli saxlanılmasını İranın üzləşdiyi təhlükəsizlik riskləri ilə izah edib. O xatırladıb ki, əvvəlki hərbi qarşıdurmalar zamanı İranın yüksəkvəzifəli rəsmiləri, o cümlədən ölkənin keçmiş Ali Lideri Əli Xamenei həlak olub.
Nazir vurğulayıb ki, hazırkı təhlükəsizlik şəraitində Müctəba Xameneinin ictimaiyyət qarşısında görünməməsi və onunla bağlı görüntülərin yayılmaması məqsədli qərardır.
Qeyd edək ki, Müctəba Xamenei atasının ölümündən sonra 2026-cı ilin martında İranın yeni Ali Lideri seçilib. O, vəzifəyə gəldikdən sonra ictimaiyyət qarşısında açıq şəkildə görünməyib. Onun fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar əsasən rəsmi bəyanatlar və dövlət mediasında yayılan məlumatlar vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırılır.
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