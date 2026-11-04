Xolesterini azaltmaq üçün alma, yoxsa yulaf daha faydalıdır?
Qidalanma xolesterinin səviyyəsinə birbaşa təsir göstərir. Alma və yulafın hər ikisi həll olunan liflə zəngindir. Yulafda beta-qlükan, almada isə pektin adlı maddə var. Bu maddələr bağırsaqda xolesterinin sorulmasını məhdudlaşdıraraq qanda "pis" xolesterinin (LDL) azalmasına kömək edir. Lakin elmi araşdırmalar yulafın bu baxımdan daha təsirli olduğunu göstərir.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalara görə, gündəlik 3 qram yulaf beta-qlükanı qəbul etmək LDL xolesterinin səviyyəsini bir neçə həftə ərzində azalda bilər. Bəzi tədqiqatlarda bu göstəricinin bir ay ərzində təxminən 12 faiz aşağı düşdüyü müşahidə edilib. Alma ilə bağlı nəticələr isə daha zəifdir: gündə iki alma yeyən iştirakçılarda LDL səviyyəsində təxminən 5 mq/dl azalma qeydə alınıb.
Mütəxəssislər ürək sağlamlığını qorumaq üçün həm yulafı, həm də almanı gündəlik qidalanmaya daxil etməyi məsləhət görürlər. Yulafa doğranmış alma əlavə etmək də yaxşı seçimdir. Bununla yanaşı, doymuş yağların və duzun qəbulunu azaltmaq, faydalı yağlarla zəngin qidalar yemək və fiziki aktivliyi qorumaq xolesterinin nəzarətdə saxlanmasına kömək edir.
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