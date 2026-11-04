Kartof banandan daha çox kalium ehtiva edir: Bu tərəvəzi niyə tez-tez yemək lazımdır?
Kartof yalnız karbohidrat mənbəyi deyil, həm də kalium, C vitamini, lif və antioksidantlarla zəngin qidadır.
Day.Az xəbər verir ki, məlumata görə, 100 qram kartofda təxminən 443 mq kalium olduğu halda, eyni miqdarda bananda bu göstərici 385 mq təşkil edir. Kalium ürəyin, əzələlərin və sinir sisteminin normal fəaliyyəti, eləcə də qan təzyiqinin tənzimlənməsi üçün vacibdir.
Kartofun tərkibindəki lif bağırsaq mikroflorasını dəstəkləyir və xolesterinin azalmasına kömək edə bilər. Bişirildikdən sonra soyudulan kartofda yaranan davamlı nişasta isə faydalı bağırsaq bakteriyalarını qidalandırır. Bundan əlavə, tərkibindəki C vitamini və antioksidantlar immun sistemini və göz sağlamlığını dəstəkləyir.
Dietoloqlar kartofu qızartmaq əvəzinə buxarda bişirməyi və ya sobada hazırlamağı məsləhət görürlər. Qabığını soymadan bişirmək faydalı maddələrin qorunmasına kömək edir. Hazır kartofu bir neçə saat soyuducuda saxlamaq isə davamlı nişastanın miqdarını artıraraq toxluq hissinin daha uzun sürməsinə şərait yaradır.
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