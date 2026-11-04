https://news.day.az/azerinews/1871789.html Qəhvəni daha dadlı və faydalı edən ədviyyat: Bir fincana yarım çay qaşığı kifayətdir Qəhvənin faydasını və dadını artırmaq üçün ona Seylon darçını əlavə etmək tövsiyə olunur. Antioksidantlarla zəngin olan qəhvə hüceyrələri oksidləşdirici stressdən qorumağa kömək edir. Darçın isə içkiyə təbii şirinlik və xoş ətir verir.

Qəhvəni daha dadlı və faydalı edən ədviyyat: Bir fincana yarım çay qaşığı kifayətdir

Azərbaycanca, 4 ноября 2026 04:28 (UTC +04:00) 168
Qəhvəni daha dadlı və faydalı edən ədviyyat:

Qəhvənin faydasını və dadını artırmaq üçün ona Seylon darçını əlavə etmək tövsiyə olunur. Antioksidantlarla zəngin olan qəhvə hüceyrələri oksidləşdirici stressdən qorumağa kömək edir. Darçın isə içkiyə təbii şirinlik və xoş ətir verir.

Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin diqqət çəkdiyi məqamlardan biri də darçının insulinə həssaslığı müəyyən qədər artıra və qanda şəkərin tənzimlənməsinə kömək edə bilməsidir. Bununla belə, bu təsiri təsdiqləmək üçün əlavə araşdırmalara ehtiyac var.

Bir fincan qəhvəyə yarım çay qaşığı Seylon darçını əlavə etmək kifayətdir. Mütəxəssislər adi kassiya darçını əvəzinə Seylon növünə üstünlük verməyi məsləhət görürlər. Çünki kassiya darçınında çox miqdarda olan kumarin həddindən artıq qəbul edildikdə qaraciyərə mənfi təsir göstərə bilər.

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