https://news.day.az/azerinews/1871855.html Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Rusiyanın Xalq artisti Gennadi Xazanov ilə görüşündən paylaşım edib - FOTO Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva rəsmi "instagram" səhifəsində Rusiyanın Xalq artisti Gennadi Xazanov ilə görüşündən paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Gennadi Xazanovla görüşmək mənim üçün çox xoş oldu".
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Rusiyanın Xalq artisti Gennadi Xazanov ilə görüşündən paylaşım edib - FOTO
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva rəsmi "instagram" səhifəsində Rusiyanın Xalq artisti Gennadi Xazanov ilə görüşündən paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Gennadi Xazanovla görüşmək mənim üçün çox xoş oldu".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре