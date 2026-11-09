https://news.day.az/azerinews/1873326.html Mingəçevirdə 27 yaşlı oğlan bıçaqlanıb Mingəçevirdə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. APA-nın məlumatına görə, hadisə gecə saatlarında şəhər ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 27 yaşlı Elgün Rzayev kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərlə xəstəxanaya müraciət edib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin saxlanılması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər görülür.
Belə ki, 27 yaşlı Elgün Rzayev kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərlə xəstəxanaya müraciət edib.
Mingəçevirdə 27 yaşlı oğlan bıçaqlanıb
Mingəçevirdə bıçaqlanma hadisəsi baş verib.
APA-nın məlumatına görə, hadisə gecə saatlarında şəhər ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, 27 yaşlı Elgün Rzayev kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərlə xəstəxanaya müraciət edib.
Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin saxlanılması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər görülür.
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