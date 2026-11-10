https://news.day.az/azerinews/1873373.html Azərbaycan külək enerjisinin daha geniş bazarlara çatdırılmasında tərəfdaşları ilə işləməyə hazırdır - FOTO Azərbaycan külək enerjisinin daha geniş bazarlara çatdırılmasında tərəfdaşları ilə işləməyə hazırdır.

Azərbaycan külək enerjisinin daha geniş bazarlara çatdırılmasında tərəfdaşları ilə işləməyə hazırdır - FOTO

Azərbaycanca, 10 ноября 2026 10:37 (UTC +04:00) 71
Azərbaycan külək enerjisinin daha geniş bazarlara çatdırılmasında tərəfdaşları ilə işləməyə hazırdır

Azərbaycan külək enerjisinin daha geniş bazarlara çatdırılmasında tərəfdaşları ilə işləməyə hazırdır.

Energetika Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu barədə nazir Pərviz Şahbazov COP31 çərçivəsində Türkiyə Respublikasının Enerji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin himayəsi və dəstəyi ilə Türkiyə Külək Enerjisi Assosiasiyası (TÜREB) və Qlobal Külək Enerjisi Şurasının (GWEC) təşkil etdiyi "Külək enerjisinə investisiyaların sürətləndirilməsi: COP31 öhdəliklərindən tərəfdaşlıqlara" mövzusunda Nazirlər və İnvestorların Plenar İclasında əsas məruzəçi kimi çıxışında bildirib.

Nazir artan elektrik enerjisi tələbatının etibarlı və münasib qiymətli enerji ilə qarşılanmasında, eləcə də emissiyaların azaldılmasında külək enerjisinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Bu sahəyə investisiyaların cəlbi üçün uzunmüddətli enerji alışı müqavilələrinin və investorlar üçün etimad mühitinin vacibliyi qeyd olunub. Bildirilib ki, hazırda bərpa olunan enerji üzrə ümumi qoyuluş gücündə külək enerjisi 14,3 faiz paya malikdir. Azərbaycanda bərpa olunan enerjinin ümumi elektrik enerjisi qoyuluş gücündə payının 2035-ci ilədək 43 faizə çatdırılmasına quru və dəniz külək elektrik stansiyaları mühüm töhfə verəcək. Xəzərin Azərbaycana mənsub hissəsinin 157 QVt-lıq külək enerjisi potensialından bəhs edən nazir dəniz külək layihələri üçün ərazilərin müəyyənləşdirildiyini, hüquqi bazanın yaradıldığını və 4 QVt-dan çox gücdə layihələrin planlaşdırıldığını bildirib.

 

Qeyd olunub ki, külək enerjisi "Xəzər-Qara dəniz-Avropa", Naxçıvan vasitəsilə "Azərbaycan-Türkiyə-Avropa" və "Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Bolqarıstan" yaşıl enerji dəhlizlərinin əsas mənbələrindən biri olacaq. Transxəzər dəhlizi isə Qazaxıstan və Özbəkistanın külək enerjisinin Azərbaycan vasitəsilə daha geniş bazarlara çatdırılmasına imkan yaradacaq. Beynəlxalq maliyyə institutlarını, investorları və şirkətləri əməkdaşlığa dəvət edən nazir Pərviz Şahbazov deyib ki, Azərbaycan bu istiqamətdə tərəfdaşları ilə işləməyə hazırdır.

Tədbirdə Türkiyənin "Yaşıl Vətən Səfərbərliyi" layihəsi çərçivəsində energetika naziri Pərviz Şahbazovun adından ağac tinginin əkilməsinə görə təşəkkür sertifikatı təqdim olunub.

  • Azərbaycan külək enerjisinin daha geniş bazarlara çatdırılmasında tərəfdaşları ilə işləməyə hazırdır
  • Azərbaycan külək enerjisinin daha geniş bazarlara çatdırılmasında tərəfdaşları ilə işləməyə hazırdır
  • Azərbaycan külək enerjisinin daha geniş bazarlara çatdırılmasında tərəfdaşları ilə işləməyə hazırdır
  • Azərbaycan külək enerjisinin daha geniş bazarlara çatdırılmasında tərəfdaşları ilə işləməyə hazırdır
  • Azərbaycan külək enerjisinin daha geniş bazarlara çatdırılmasında tərəfdaşları ilə işləməyə hazırdır
  • Azərbaycan külək enerjisinin daha geniş bazarlara çatdırılmasında tərəfdaşları ilə işləməyə hazırdır
  • Azərbaycan külək enerjisinin daha geniş bazarlara çatdırılmasında tərəfdaşları ilə işləməyə hazırdır
  • Azərbaycan külək enerjisinin daha geniş bazarlara çatdırılmasında tərəfdaşları ilə işləməyə hazırdır
  • Azərbaycan külək enerjisinin daha geniş bazarlara çatdırılmasında tərəfdaşları ilə işləməyə hazırdır
  • Azərbaycan külək enerjisinin daha geniş bazarlara çatdırılmasında tərəfdaşları ilə işləməyə hazırdır
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От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 20:49 (UTC+04), Официальная хроника 6 383
Члены «Движения мусульманского единства» будут депортированы из Германии: так диктуют логика и закон 8 ноября 20:37 (UTC+04), Политика 3 980
В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов - ФОТО 8 ноября 20:25 (UTC+04), Общество 973
Радость Баку – гордость Анкары, а гордость Шуши – гордость всего нашего народа - Эрдоган 8 ноября 20:15 (UTC+04), Политика 2 046
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 8 ноября 20:04 (UTC+04), Официальная хроника 8 548
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами - ВИДЕО 8 ноября 19:51 (UTC+04), Официальная хроника 10 154
В Баку состоялись праздничные выступления военных оркестров - ФОТО 8 ноября 19:39 (UTC+04), Общество 958
Самолет приземлился на оживленную дорогу в США - ФОТО 8 ноября 19:27 (UTC+04), В мире 2 127
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Эрдоганом в Шуше - ВИДЕО 8 ноября 19:15 (UTC+04), Официальная хроника 8 212
Фахрия Халафова с большим успехом представила фильм о Хуршидбану Натаван – зрители смотрели стоя, зал был переполнен - ФОТО 8 ноября 19:08 (UTC+04), Культура 1 229
В Баку завершился отбор юных дзюдоистов на первенство Азербайджана - ФОТО 8 ноября 19:02 (UTC+04), Спорт 948
Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu - FOTO 8 ноября 19:00 (UTC+04), Azərbaycanca 2 179
Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco 8 ноября 18:50 (UTC+04), В мире 2 219
В Берлине отметили День Победы Азербайджана 8 ноября 18:39 (UTC+04), Политика 2 084
Автобус из Сербии перевернулся в Хорватии, есть погибшие - ФОТО 8 ноября 18:20 (UTC+04), В мире 2 104
Голкипер "Карабаха" провел 100-й матч в чемпионате Азербайджана 8 ноября 18:11 (UTC+04), Спорт 913
Раскрыты планы Хегсета на работу в Пентагоне 8 ноября 17:57 (UTC+04), В мире 2 087
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к памятнику Победы в Ханкенди - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:42 (UTC+04), Официальная хроника 8 720
Выступление Президента Ильхама Алиева в Ханкенди было очень сильным и эмоциональным - Михаил Гусман 8 ноября 17:39 (UTC+04), Политика 2 875
В Египте поезд сошел с рельсов: около 150 пострадавших - ВИДЕО 8 ноября 17:31 (UTC+04), В мире 2 118
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и Первая леди Турции Эмине Эрдоган побеседовали за чайным столом - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 10 567
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:10 (UTC+04), Официальная хроника 7 671
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировались перед Шушинской крепостью - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:09 (UTC+04), Официальная хроника 4 549
Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне открыла новую страницу в истории Южного Кавказа - Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября 17:06 (UTC+04), Политика 2 085
Prezident İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarət ediblər - FOTO 8 ноября 17:01 (UTC+04), Azərbaycanca 2 114
Böyükşor yolunda ağır qəza 8 ноября 17:00 (UTC+04), Azərbaycanca 2 107
Перуанская пресса написала о Дне Победы 8 ноября 16:55 (UTC+04), Политика 2 110
АФФА предупредила юных футболистов о договорных матчах - ФОТО 8 ноября 16:52 (UTC+04), Спорт 891
Те, кто пытается ослабить наше братство с Азербайджаном, не добьются своих целей - Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября 16:40 (UTC+04), Политика 8 773
Министр обороны Закир Гасанов заразился COVID-19 - ВИДЕО 8 ноября 16:39 (UTC+04), Общество 1 760
Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство является фактором стабильности, сотрудничества и безопасности - ВИДЕО 8 ноября 16:36 (UTC+04), Официальная хроника 962
Президент Ильхам Алиев об отношениях с Турцией: Никому не позволим встать между нами - ВИДЕО 8 ноября 16:33 (UTC+04), Официальная хроника 1 006
Президент Ильхам Алиев: Сильная экономика, политический вес Турции нас очень радуют - ВИДЕО 8 ноября 16:29 (UTC+04), Официальная хроника 928
Президент Ильхам Алиев: Желающие пошатнуть азербайджано-турецкое единство и братство никогда не достигнут своих целей - ВИДЕО 8 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 3 610
Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что в мире нет государств, настолько тесно связанных друг с другом, как Азербайджан и Турция - ВИДЕО 8 ноября 16:21 (UTC+04), Официальная хроника 5 729
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном приведет к конкретным результатам - ВИДЕО 8 ноября 16:19 (UTC+04), Официальная хроника 909
Президент Ильхам Алиев: На протяжении 44 дней братский турецкий народ был рядом с нами - ВИДЕО 8 ноября 16:17 (UTC+04), Официальная хроника 815
Супруга шехида Вюсала Магеррамова рассказала о его боевом пути и последних днях - ФОТО 8 ноября 16:12 (UTC+04), Общество 830
Президент Ильхам Алиев – Эрдогану: То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ - ВИДЕО 8 ноября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 11 816
Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку - ФОТО 8 ноября 16:06 (UTC+04), Официальная хроника 15 053
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 15:59 (UTC+04), Официальная хроника 8 632
В США автомобиль протаранил 30 велосипедистов - ВИДЕО 8 ноября 15:50 (UTC+04), В мире 2 142
Сегодня отношения Турции и Азербайджана отражают общие стратегические интересы и цели всего региона - главред Azernews - ВИДЕО 8 ноября 15:38 (UTC+04), Политика 2 085
В Гянджинской государственной филармонии состоялся концерт "Песнь Победы" - ФОТО 8 ноября 15:33 (UTC+04), Культура 838
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