https://news.day.az/azerinews/1873816.html Kirayə yaşadıqları evdə iki nəfər dəm qazından boğulub öldü Gəncədə iki nəfər qazdan boğulub. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə H.Əliyev prospektindəki evlərdən birində baş verib. Gəncə şəhər sakini, 54 yaşlı İsgəndər Suliddin oğlu Hacıyev və dostu 39 yaşlı Tural Rza oğlu Məmmədov kirayədə yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Kirayə yaşadıqları evdə iki nəfər dəm qazından boğulub öldü
Gəncədə iki nəfər qazdan boğulub.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə H.Əliyev prospektindəki evlərdən birində baş verib.
Gəncə şəhər sakini, 54 yaşlı İsgəndər Suliddin oğlu Hacıyev və dostu 39 yaşlı Tural Rza oğlu Məmmədov kirayədə yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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