Küçədə bunu edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK
Azərbaycan qanunvericiliyində divara sprey və ya digər vasitələrlə icazəsiz yazı yazmaq üçün birbaşa ayrıca bir maddə olmasa da, bu əməl binanın statusundan və vurulan ziyanın miqdarından asılı olaraq inzibati və ya cinayət məsuliyyəti yaradır.
Adi binaların və ya obyektlərin divarlarına yazı yazılması ictimai qaydanın pozulması kimi qiymətləndirilərsə, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu maddəsinə (Xırda xuliqanlıq) əsasən 50 manatdan 100 manatadək cərimə (və ya 15 günədək inzibati həbs) tətbiq olunur. Əgər yazı reklam və ya elan xarakterlidirsə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 428-ci maddəsinə (Reklam haqqında qanunvericiliyin pozulması) uyğun olaraq fiziki şəxslər 300 manatdan 500 manatadək cərimələnirlər.
Əgər divara yazılan yazılar özgə əmlakının qəsdən zədələnməsi ilə müşayiət olunursa və vurulan maddi ziyan əhəmiyyətli həddə çatarsa, bu artıq Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsi (Xuliqanlıq) ilə tövsif edilə bilər və 1000 manatdan 3000 manatadək cərimə və ya digər ağır cəzalarla nəticələnər. Bundan əlavə, yazı dövlət tərəfindən qorunan tarixi və mədəniyyət abidələrinin üzərinə çəkilərsə, Cinayət Məcəlləsinin 246-cı maddəsinə (Tarix və mədəniyyət abidələrini qəsdən məhv etmə və ya korlama) əsasən cinayət işi açılır və daha ağır cərimə və ya azadlıqdan məhrumetmə cəzası tətbiq edilir. Eyni zamanda, mülkiyyətçi məhkəmə qaydasında divarın əvvəlki vəziyyətinə qaytarılması (təmizlənməsi və rənglənməsi) xərclərini də yazını yazan şəxsdən tələb etmək hüququna malikdir.
Nəsimi Ələsgərli
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