Yatmazdan əvvəl qan şəkərini nəzarətdə saxlamağa kömək edən 5 qida
Axşam saatlarında yüksək karbohidratlı qidaların qəbulu qanda şəkərin səviyyəsinin kəskin yüksəlməsinə səbəb ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər yatmazdan əvvəl qəlyanaltı etmək istəyənlərə zülal, lif və sağlam yağlarla zəngin məhsullara üstünlük verməyi tövsiyə edirlər.
Bu baxımdan şəkərsiz yunan yoqurtu, südlə birlikdə banan, qoz-fındıq əzməsi ilə alma, badam, qoz və püstə kimi çərəzlər, həmçinin qovrulmuş noxud faydalı seçimlər hesab olunur. Bu qidaların tərkibindəki zülal, lif və sağlam yağlar karbohidratların mənimsənilməsini ləngidərək qanda şəkərin sürətlə yüksəlməsini azaltmağa kömək edə bilər.
Mütəxəssislər porsiyanın ölçüsünə də diqqət yetirməyi, əlavə şəkər və rafinə edilmiş karbohidratları məhdudlaşdırmağı məsləhət görürlər. Şəkərli diabet və ya qlükoza mübadiləsi pozğunluğu olan şəxslər isə yatmazdan əvvəl qidalanma qaydasını həkim və ya dietoloqla müəyyənləşdirməlidirlər.
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