https://news.day.az/culture/1192800.html Траектория успеха Вургуна Векилова - ФОТО

Траектория успеха Вургуна Векилова - ФОТО

Культура, 10 января 2020 13:30 389

Творчество молодого азербайджанского пианиста, студента Высшей музыкальной школы École normale de musique de Paris-Alfred-Cortot Вургуна Векилова уже давно знакомо истинным ценителям классической музыки, причем не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Возможно, впервые услышав это имя, многие невольно вспомнили, выдающегося азербайджанского поэта, драматурга Самеда Вургуна (Векилова), чье творчество обозначило целую эпоху в истории азербайджанской культуры. И не ошиблись, Вургун Векилов - правнук великого поэта, в честь которого его и назвали родители, быть может, в глубине души надеясь, что когда-нибудь их сын пойдет по стопам своего прадеда. Однако поэтом Вургун-младший не стал, для творческого самовыражения он выбрал не менее сложный путь служения музыке, но при этом личность великого поэта, с которым он знаком был только по книгам и рассказам взрослых, навсегда стала для него главным нравственным ориентиром в жизни. В сущности, выбор профессии Вургуна был предопределен с раннего детства, ибо на него огромное влияние оказала богатая палитра лучших образцов народной музыки, мировой классики, джаза, шансона, которая всегда отличала уютную атмосферу дома Векиловых и, соответственно, не могла не отразиться на его эстетическом воспитании. Хотя поистине судьбоносным для него можно назвать первое знакомство с одним из знаменитых вальсов Штрауса, который произвел на мальчика неизгладимое впечатление. Это известное произведение будущий пианист впервые услышал, когда ему едва исполнилось четыре года, и в тот же день, к великому удивлению членов семьи, попытался разобрать его на фортепиано.

Спустя три года он уже был принят в Среднюю специальную музыкальную школу им.Бюльбюля в класс преподавателя Алии Алиевой. По окончании седьмого класса Вургун перешел в класс Эльмиры Мустафаевой и проректора Бакинской музыкальной академии (БМА) Огтая Аббаскулиева, которого, кстати, по сей день считает своим главным наставником в профессии. Тогда же в его душе зародилась мечта непременно стать концертирующим пианистом. Выбор был, конечно, достаточно смелым для ребенка его возраста, но по признанию самого Вургуна, он стремился к этому именно с первого дня своей сознательной жизни.

Годы учебы в музыкальной школе пролетели незаметно, возможно, потому, что для юного дарования все это время было заполнено подготовкой к международным фестивалям, с которых он возвращался, как правило, с неизменным успехом. Именно таким был блестящий старт Вургуна Векилова к своей мечте. В 2008 году он стал победителем I Республиканского конкурса молодых исполнителей, посвященного 85-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В 13 лет победил на VIII Международном конкурсе "Citta di Pesaro", прошедшем в итальянском городе Пезаро. И вот уже его имя в "Золотой книге" молодых талантов Азербайджана, Вургун Векилов становится президентским стипендиатом.

Поступив после окончания музыкальной школы в БМА, он по счастливой случайности вновь оказался в классе Огтая Абаскулиева. К тому времени за плечами студента уже были успехи в его едва начавшейся творческой биографии, впереди - обширная география еще многих международных конкурсов и фестивалей, а в душе все та же мечта, которую он лелеял с детства - стать концертирующим пианистом. Но для того, чтобы достичь ее, наверное, мало только быть от природы одаренным, для любой талантливой личности не менее важно также удачное стечение каких-то неожиданных мизансцен в жизни. Капризная Фортуна вновь не подвела Вургуна Векилова, уже на первом курсе консерватории его педагог Огтай Аббаскулиев предложил ему уникальный шанс - принять участие в предстоящем Х Международном конкурсе пианистов имени заслуженной артистки Азербайджана Адели Алиевой во Франции (Анмас). Согласно условиям конкурса, первым победителям предоставлялась денежная премия в размере 15 тысяч евро и стипендия для бесплатного обучения в Высшей музыкальной школе École normale de musique de Paris-Alfred-Cortot в Париже. Соблазн был, разумеется, велик, хотя для студента-первокурсника не меньшим был и риск решиться на столь смелый шаг. Но опытный наставник Вургуна верил в способности своего воспитанника, и дальнейшее развитие событий показало, что отнюдь не зря. Блестяще выступив в этом престижном творческом состязании вместе со своими сверстниками из многих стран, Вургун Векилов оказался в числе победителей и получил возможность учиться в Париже.

Кстати, здесь он попал в класс известного преподавателя, уроженки Азербайджана Рены Шерешефской (Мустафабейли).

Впрочем, траектория успешных выступлений Вургуна Векилова этим не ограничивается, он сегодня продолжает гордо представлять азербайджанскую фортепианную школу как у себя на родине, так и за рубежом.

С начала своей учебы в Париже талантливый пианист неизменно принимает участие во всех мероприятиях, проходящих в Азербайджанском центре культуры во французской столице, где исполняет известные произведения отечественных авторов. В день памяти Общенационального лидера азербайджанского народа он вместе со своим соотечественником, флейтистом Агарагимом Гулиевым, также проходящем обучение в Париже, исполнил любимую песню Гейдара Алиева "Küçələrə su səpmişəm". Вургун считает это лишь своим скромным знаком благодарности великому политику столетия за моральную и материальную поддержку, которую он на протяжении всей своей деятельности оказывал азербайджанским деятелям искусств. Сегодня этот путь, как известно, продолжают Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева, о которых Вургун также говорит с бесконечным пиететом и чувством глубокой благодарности.

Вургуну Векилову всего 21 год, и он только в начале большого пути, на котором, хочется верить, его ждет еще немало ярких творческих побед. Что касается самого музыканта, то он к собственным успехам относится с чувством большой ответственности, зная, что в каждом своем выступлении он с гордостью представляет свою страну, родной Баку с его немеркнущими традициями древнего Востока и новизной вечно молодого Запада и, конечно же, свой народ, богатейшее культурное наследие которого считает истинным камертоном нравственности для каждого азербайджанца. А это, согласитесь, дорогого стоит.

Лала Багирзаде

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